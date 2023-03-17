В какие дни ЦОНы Шымкента не будут работать

В связи с празднованием Наурыз мейрамы 21, 22 и 23 марта ЦОНы и спецЦОНы Шымкента работать не будут.

Отметим, сегодня в городе функционируют 10 отделов обслуживания населения, в том числе три специализированных ЦОНа, через которые граждане могут обратиться за более 300 видами государственных услуг.

Также граждане могут оформить электронные справки и услуги в онлайн-режиме через портал egov.kz, телеграм-бот egovkzbot2.0, приложение egovmobile и через мобильные банковские приложения Kaspi и Halyк Homebank, вне зависимости от праздничных дней.

«Мы поздравляем шымкентцев с наступающим праздником Наурыз мейрамы! В связи с праздничными выходными накануне многие жители стараются завершить свои дела с документами и получить нужные справки. 21, 22 и 23 марта ЦОНы и спецЦОНы Шымкента работать не будут. Они начнут работать в обычном режиме с 24 марта», — сообщила пресс-секретарь городского филиала «Правительства для граждан» Алтынай Татаева.

В Госкорпорации напомнили: ЦОНы и спецЦОНы работают с понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.00 часов без перерыва. Дежурные ЦОНы и спецЦОНы работают с 9.00 до 20.00, в субботу — с 9.00 до 13.00.