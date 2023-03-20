В Шымкенте будут травить комаров и мошек. В городе проведут масштабную дезинсекцию. Об этом рассказали в управлении сельского хозяйства и ветеринарии.

Обрабатывать будут почти 5 миллионов квадратных метров города, это территория возле водных артерий мегаполиса, а также парки и скверы.

Горожане отмечают, что в последние годы в Шымкенте стало много комаров и мошек, которые залетают в дома и не дают спокойно гулять в парках. В этом году обработка будет проводиться в 4 этапа, первая пройдет уже в апреле.