На главную Новости Шымкента Общество В Шымкенте состоится международный гастрономический фестиваль DamDastour

Редактор Юлия Машковская
Международный фестиваль «Достық дастарханы – Шымкент палауы»
Иллюстративное фото

В Шымкенте 21 марта состоится международный гастрономический фестиваль «DamDastour», организованный в рамках десятидневного празднования Наурыза.

В программе фестиваля повара продемонстрируют свои уникальные рецепты и мастерство, а также определят лучших участников в нескольких номинациях:

Самый вкусный кебаб;
Самый вкусный плов;
Самая вкусная самса;
Самое вкусное национальное блюдо.

Мероприятие не ограничится только кулинарией.

Гостей ждет насыщенная культурно-развлекательная программа в праздничной атмосфере, включающая:

Танцевальные баттлы в стилях Street Style и K-pop;
Выступления домбристов;
Шоу батыров;
Представления цирковых артистов;
Парад мотоциклистов (Moto Show);
Выставку спортивных автомобилей;
Ярмарку ремесленников.

Время проведения: 21 марта, с 12:00
Место проведения: площадь Аль-Фараби.

