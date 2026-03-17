В Шымкенте состоится международный гастрономический фестиваль DamDastour

В Шымкенте 21 марта состоится международный гастрономический фестиваль «DamDastour», организованный в рамках десятидневного празднования Наурыза.
В программе фестиваля повара продемонстрируют свои уникальные рецепты и мастерство, а также определят лучших участников в нескольких номинациях:
Самый вкусный кебаб;
Самый вкусный плов;
Самая вкусная самса;
Самое вкусное национальное блюдо.
Мероприятие не ограничится только кулинарией.
Гостей ждет насыщенная культурно-развлекательная программа в праздничной атмосфере, включающая:
Танцевальные баттлы в стилях Street Style и K-pop;
Выступления домбристов;
Шоу батыров;
Представления цирковых артистов;
Парад мотоциклистов (Moto Show);
Выставку спортивных автомобилей;
Ярмарку ремесленников.
Время проведения: 21 марта, с 12:00
Место проведения: площадь Аль-Фараби.