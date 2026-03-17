В Шымкенте состоится международный гастрономический фестиваль DamDastour

В Шымкенте 21 марта состоится международный гастрономический фестиваль «DamDastour», организованный в рамках десятидневного празднования Наурыза.

В программе фестиваля повара продемонстрируют свои уникальные рецепты и мастерство, а также определят лучших участников в нескольких номинациях:

Самый вкусный кебаб;

Самый вкусный плов;

Самая вкусная самса;

Самое вкусное национальное блюдо.

Мероприятие не ограничится только кулинарией.

Гостей ждет насыщенная культурно-развлекательная программа в праздничной атмосфере, включающая:

Танцевальные баттлы в стилях Street Style и K-pop;

Выступления домбристов;

Шоу батыров;

Представления цирковых артистов;

Парад мотоциклистов (Moto Show);

Выставку спортивных автомобилей;

Ярмарку ремесленников.

Время проведения: 21 марта, с 12:00

Место проведения: площадь Аль-Фараби.