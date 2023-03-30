В Шымкенте построят отель мирового уровня Hilton

В Шымкенте прошел межрегиональный экономический форум. Главные темы обсуждения — повышение инвестиционного потенциала и ускорение темпов экономического развития.

Индийские инвесторы намерены построить в Шымкенте современную клинику на 300 мест. Также, в скором времени в мегаполисе появится отель мирового бренда Hilton. Об этом говорилось на межрегиональном форуме» SHYMKENT INVESTMENT – 2023″. В рамках форума было подписано 14 меморандумов с зарубежными и отечественными компаниями по реализации ряда инвестиционных проектов и заключены договоры на 364 млрд тенге.

Для реализации масштабных инвестиционных проектов, в Шымкенте достаточно человеческих и экономических ресурсов, отметил аким города. Мурат Айтенов подчеркнул: для инвесторов создаются все необходимые условия.

«Главная цель форума была в том, чтобы собрать заинтересованные стороны и познакомить инвесторов друг с другом. Здесь предприниматели могут обменяться опытом и своими идеями. Посмотрим, какой будет результат в этом году. И мы надеемся, что такие форумы у нас станут традиционными», — говорит аким города Шымкента Мурат Айтенов.

В межрегиональном инвестиционном форуме приняли участие потенциальные иностранные инвесторы и представители отечественного бизнес-сообщества, центральных государственных органов и национальных компаний, а также финансовых институтов. Они презентовали свои проекты, рассказав о собственных возможностях.

«Наша компания «Дэнтафил» работает в Шымкенте четвёртый год. На сегодня мы реализовали первый этап нашего проекта. В ходе реализации мы инвестировали в местную экономику три с половиной миллиона долларов. На втором этапе, планируем вложить 9 миллионов 700 тысяч долларов. Сначала мы производили мази. А в перспективе намерены выпускать ампулы и инфузионные растворы», — рассказывает предприниматель из Узбекистана Саркор Исонбаев.

Всего в этом году власти планируют привлечь в Шымкент 750 млрд инвестиций. В целом же с каждым годом инвестиционный потенциал третьего мегаполиса растет. Так, в 2018 году, когда Шымкент стал городом республиканского значения, было привлечено всего 194 млрд тенге инвестиций. А в 2022 году этот показатель вырос почти в три раза и составил уже 560 млрд тенге.