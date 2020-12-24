В Туркестане состоялось официальное открытие «Hampton by Hilton Turkistan» — первого отеля сети «Hilton» в Южном Казахстане.

Отель одной из крупнейших гостиничных корпораций в мире возвела строительная компания «BI Group». Он расположился в сердце духовной столицы, недалеко от мавзолея «Ходжа Ахмета Яссави».

В прошлом году компанией было подписано генеральное соглашение с Hilton Worldwide о строительстве 10 отелей «Hampton by Hilton» в Центральной Азии.

Отель гармонично вписывается в стилистику города, успешно объединяя в себе традиции прошлого и современность.

Открытие отеля международного уровня прошло с участием первого заместителя акима области Армана Жетписбаева, акима города Туркестан Рашида Аюпова, Председателя совета директоров BI Group Айдына Рахимбаева и Генерального менеджера «Hampton by Hilton Turkistan» Анар Байболовой.

«Это бренд подразумевает в себе то, что мы предоставляем номера и услуги для всех видов путешественников. Помимо этого мы предлагаем прекрасные завтраки, где у нас есть спектр здорового питания для всех. Ресторан на первом этаже и фитнес-зал, для тех кто всегда хочет поддерживать себя. Создаем все условия», — рассказала главный менеджер Анар Байбол.

«Hampton By Hilton сочетает в себе все самое современное, при этом не забывая об истории Туркестана и всего тюркского мира. Отель расположился в культурно-духовном центре Туркестана, в непосредственной близости от мавзолея «Ходжа Ахмеда Яссави», памятника истории и культуры, который входит в список Всемирного наследия «ЮНЕСКО».

Возведение нового отеля способствует решению одной из главных проблем развития туризма в регионе – улучшению сферы услуг. Номерной фонд отеля это 120 номеров категории стандарт, цена от 19 000 тенге.

Отелем предусмотрены номера для людей с ограниченными возможностями.

Hampton by Hilton Turkistan — второй совместный проект BI Group и Hilton Worldwide. В 2017 году холдингом был построен Hilton Astana в городе Нур-Султан. В наступающем году компанией планируется строительство отеля Hampton в городе Ташкент.