В Шымкенте заложена капсула для нового отеля Hilton

Появление новых современных гостиниц делает города более привлекательными и способствует развитию туризма.

Аким города Шымкента Габит Сыздыкбеков принял участие в церемонии закладки капсулы на месте строительства отеля известной международной гостиничной сети «Hilton».

Открытие пятизвездочного отеля запланировано на 2026 год в микрорайоне «Шымкент сити».

Глава мегаполиса ознакомился с проектом гостиничного комплекса и дал старт началу его строительства.

«Объекты такого уровня необходимы не только для развития и роста туристического потенциала, но и для инвестиционной привлекательности города. «Hilton» – это всемирно известный бренд. В будущем отель дополнит наш город и сделает его еще более привлекательным для туристов и гостей», – отметил Г. Сыздыкбеков.

В отеле будет 167 номеров, большой зал для мероприятий (ballroom), рестораны, фитнес-центр и несколько конференц-залов.

Благодаря строительству создадут около 200 новых рабочих мест.

Важность этого проекта трудно переоценить, так как он не только привлекает международные инвестиции, но и создает новые возможности для местных жителей, повышая уровень занятости и благосостояния.

Кроме того, аким города посетил гостиницу «Qazaq Hotel», построенную в национальном стиле.

В результате реализации этого проекта создано 30 рабочих мест. Новая гостиница насчитывает 64 современных и уютных номера.

Для комфортного пребывания гостей также предусмотрен спектр дополнительных услуг: ресторан, SPA-салон, конференц-зал и автостоянка. Этот отель уже функционирует и принимает гостей, предлагая высококлассный сервис и удобства, соответствующие самым высоким стандартам.

Строительство новых гостиниц и развитие туристической инфраструктуры – это значимый шаг вперед для города.

Шымкент активно работает над улучшением своей туристической привлекательности, создавая условия для комфортного пребывания гостей и туристов.

Важно, что такие проекты поддерживаются и реализуются при активном участии местной власти, что свидетельствует о стратегическом подходе к развитию города.

Пресс-служба акима города Шымкента отмечает, что реализация этих проектов способствует улучшению общего имиджа города, повышению его конкурентоспособности на международной арене и созданию благоприятных условий для привлечения новых инвесторов.

В будущем Шымкент планирует продолжать активное развитие своей инфраструктуры, делая город еще более комфортным и привлекательным для жизни и туризма.