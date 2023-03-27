В средневековье окунулись сотрудники ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс»

Сотрудники ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» по давней традиции отметили всем коллективом весенний праздник обновления «Наурыз мейрамы».

Обычно серая и невзрачная площадка возле заводоуправления, сегодня преобразилась. На кострах варят плов, жарят баурсаки, готовят традиционный почти сакральный наурыз-коже. Праздник состоялся несмотря на капризы погоды. Наурыз сотрудники ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» отмечают в кругу коллег и семьи.

«Сегодня наша компания «ПетроКазахстан Ойл Продактс отмечает замечательный праздник весны «Наурыз-мейрамы» Мы всем коллективом пришли на торжество. Настроение у всех праздничное. Накрыты столы для наших сотрудников, подготовлена концертная программа. Даже погода нам сегодня помогла. С утра был дождь, мы переживали, а после обеда над нашим заводом уже сияло солнце. Всем желаем добра мира и процветания. Пусть над нами будет мирное небо» — говорит специалист по связям с общественностью ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» Индира Оралбаева.

Особую привлекательность празднованию придали костюмированные представления, увлекая зрителей в средние века. С праздником обновления заводчан поздравляют руководители нефтеперабатывающего предприятия. Им желают благополучия и процветания. Отдельным подарком для нефтянников и их семей в этот день стали поздравления известных артистов казахстанской эстрады.

«Сегодня замечательный день, торжества, посвящённые Наурызу проходят повсеместно. Сегодня меня попросили выступить здесь перед коллектовом завода и я очень рада, что меня попросили исполнить казахские народные песни. Я поздравляю всех с праздником и желаю мира и добра», — поздравила заводчан певица Наркенже Серикбаева.

«Наурыз прошёл на отлично. Мы хорошо отдохнули. Большое спасибо всем, кто его организовал. Желаем всем здоровья, благополучия и процветания».- говорят сотрудники нефтеперерабатывающего завода».

А в заключении праздника организаторы торжества провели розыгрыш призов. Победителям вручили свыше двух десятков подарков.