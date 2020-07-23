ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» совместно с социальным фондом «Шымкент – қайырымды қала» оказали гуманитарную помощь медицинским организациям, которые находятся на передовой борьбы с Covid-19.

Представители этой компании вручили 10 тысяч медицинских масок и 1000 защитных костюмов провизорному стационару городской больницы № 2.

В свою очередь, представитель компании Ринат Акбердиев выразил благодарность всем врачам, которые с честью выполняют свой профессиональный долг в борьбе с коронавирусной инфекцией и отметил, что поддержка со стороны компании найдет свое продолжение и в дальнейшем.

Ринат Акбердиев, представитель ТОО «ПетроКазахстан ойл Продактс»: «Компания «ПетроКазахстан ойл Продактс» совместно с фондом «Кайырымды кала» провели благотворительную акцию по оказанию помощи медорганизациям. В рамках акции мы привезли 10 тысяч масок и 1 тысячу индивидуальных защитных костюмов Мы выражаем огромную благодарность всему медперсоналу больницы за их труд, за их профессионализм. Спасибо вам. А мы со своей стороны по возможности продолжим оказывать помощь».

Во второй городской больнице 260 койко-мест. В данное время лечение принимают 200 пациентов. 60 мест свободные. Во время критического эпидемиологического положения реанимационное отделение пополнили пятью койками. Сейчас одновременно 30 больных могут быть подключены к аппаратам ИВЛ. Недавно городским акиматом и управлением здравоохранения больница была снабжена дополнительно 6 аппаратами. Поблагодарив коллектив «ПетроКазахстан ойл Продактс» за оказанную помощь заместитель главного врача Асхан Жакипбаев отметил больница обеспечена всем необходимым, но средства защиты, маски не будут лишними».

Напомним, акиматом города в провизорном стационаре дополнительно установлено 6 аппаратов ИВЛ.

Шынар Оразова