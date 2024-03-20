Как и где отметят Наурыз в Шымкенте

Казахстанцы на Наурыз мейрамы отдохнут 5 дней. Масштабные празднования пройдут во всех городах и селах Туркестанской области.

В Шымкенте 22 марта состоятся праздничные гуляния в парках и на площадях, где все желающие смогут попробовать свежеиспеченные баурсаки и вкусный наурыз-коже. Основной праздник развернется на главной площади мегаполиса «Астана» возле городского акимата. Тут пройдут спортивные состязания, выступят танцевальные ансамбли, а уже вечером состоится гала-концерт с участием звезд казахстанской и зарубежной эстрады. Город уже украшен к празднику.

«Город оформлен к Наурызу, на праздник будут установлены малые архитектурные формы посвященные нашей культуре и традициям. Кроме того, на площади Астана будут установлены 20 юрт, где мастера будут показывать свои работы. На проведение Наурыза в этом году потратили 84 миллиона тенге, кроме того нам помогли бизнесмены города», — говорит Молдир Убайдуллакызы, заместитель руководителя управления культуры г. Шымкента.