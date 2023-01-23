Сергеки помогли раскрыть 13 преступлений только за неделю

Система видеофиксации стала ключевым звеном в раскрытии преступлений. Так, к примеру только за неделю умные камеры помогли выйти на след 13 злоумышленников.

Об этом рассказали в Департаменте полиции Шымкента. Всего за период с 16 по 22 января текущего года на канал «102» Центра оперативного управления поступило 5919 звонков различного характера.

За неделю с помощью камер видеонаблюдения раскрыто 13 преступлений: кражи и др.

Камеры видеонаблюдения оказывают большую помощь в профилактике правонарушений, раскрытии преступлений по горячим следам. Кроме того, повысилась транспортная дисциплина водителей.

Также по принципу нулевой терпимости и административным правонарушениям выявлено 1155 фактов. Из них 688 нарушений правил дорожного движения.