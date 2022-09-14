115 тысяч правонарушений выявили с помощью «Коргау» в Шымкенте

Такое количество нарушений было зарегистрировано на дорогах Шымкента с апреля месяца.

Из них больше 4 тысяч нарушений коснулось внешнего вида авто, а именно тонированных стекол, 871 транспорт переоборудовали без разрешения, 202 водителя нарушили ПДД, выезжая на встречную полосу, 645 автолюбителей разъезжали без водительских прав.

«Кроме того с апреля месяца через Коргау выявлены 60 авто с подложными номерами, 812 машин проехали на запрещающий сигнал светофора, 373 водителей не пропустили пешеходов. Более 2 тысяч машин водворены на штраф стоянку. Камеры регистрируют любые нарушения на дорогах по принципу нулевой терпимости», — подвели итоги в ДП Шымкента.