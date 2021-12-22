С момента внедрения «умных камер» на дорогах Шымкента количество ДТП значительно снизилось, число погибших на дорогах тоже.

Главный полицейский третьего мегаполиса уверяет, дорожные войны — сократились. Патрульные, которые ранее курсировали по центральным дорогам, теперь направлены в отдаленные жилые массивы, а других сотрудников перевели на работу в модульные пункты.

В 2022 году в Шымкенте появятся новые модульные полицейские пункты. Таких в городе планируют открыть в каждом районе. Главный полицейский Шымкента уверяет, каждую жалобу-заявление можно будет оформить в таких пунктах. Сотрудники дорожно-патрульной службы, после установки «умных» камер, теперь будут работать при модульном центре.

После внедрения комплексной системы видеонаблюдения, говорит Ералы Джумаханбетов, снизилась преступность. При этом главный страж Шымкента признается, того штата, что есть сейчас, в городе-миллионнике порой не хватает.

По словам главного полицейского страны, теперь с дорожными войнами покончено. Для этого созданы все условия, главное чтобы люди не нарушали ПДД.