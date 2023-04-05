5-классника изнасиловал 6-классник в Туркестанской области

Об этом заявила правозащитница Дина Тансари, передает OTYRAR.

Подробности дела пока не известны, однако по словам основательницы фонда «НеМолчи» шокирующий инцидент произошел в Толебийском районе.

Также Дина Тансари в своем сообщении написала о том, что мать пострадавшего ребенка работала в этой же школе. Однако после того, как администрация учебного заведения попросила женщину не заводить уголовное дело, та уволилась и переехала из села.

В полиции сообщили, что возбудили дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Расследование находится на контроле руководства. Сейчас проводят экспертизу.

Но потерпевшая сторона опасается фальсификации результатов, так как родственник 6-классника работает врачом.