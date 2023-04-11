50-летний юбилей отпразднуют три района в Шымкенте

Полвека назад в Шымкенте появились три района.

Сегодня территория любого крупного города на постсоветском пространстве административно поделена на районы. Будь то Москва, Минск, Киев, Ташкент. Тому есть свое объяснение – так муниципальным властям относительно легче и эффективнее управлять жизнью такого многосложного живого организма, как город.

Не исключение и казахстанские города-миллионники:

в столице нашей Родины Астане пять районов, в Алматы – целых восемь. Наш родной Шымкент с прошлого года обрел пятый район – Турланский, немногим ранее –

в 2014 году – появился Каратауский район. Оно и неудивительно – город растет, множится число его жителей.

А вы знаете, что мы приблизились к одной значимой дате – 20 апреля исполнится ровно 50 лет со дня образования в Чимкенте трех районов города – Абайского, Дзержинского (позднее – Аль-Фарабийского) и Энбекшинского (теперь – Енбекшинского).

Предлагаю совершить небольшой исторический экскурс в то время, погрузиться в атмосферу нашего города полувековой давности…

Что на фоне…

Да, определиться с фоном будет нелишним. Итак, год 1973-й. Тогда было государство СССР. В Москве – Леонид Брежнев, в Алма-Ате – Динмухамед Кунаев, в нашей области – Аманулла Рамазанов, первый секретарь Чимкентского обкома компартии, в городе – Джомарт Тыныбаев, первый секретарь Чимкентского горкома компартии.

В те годы Чимкент был действительно крупным промышленным центром. На полную мощь работали свинцовый, фосфорный, механический, цементный заводы, завод прессов-автоматов, АЦК, предприятия легкой и пищевой промышленности, такие как МЖК, текстиль-комбинат, чулочно-носочная фабрика «Эластик», швейная фабрика «Восход» и т.д. Строился шинный завод.

Как грибы после дождя росли микрорайоны. Достраи-валась гостиница «Чимкент», площадь имени Ленина и одноименный проспект, который теперь называется проспектом Республики. Под одной крышей прекрасно уживались казахский и русский театры драмы. Этот район и стал тогда центром города. От площади вниз до поселка химфармзавода застраивалась улица Джангельдина. Возвели новые корпуса КазХТИ, корпус пединститута по улице Рубинштейна (теперь Байтурсынова), уже работал кинотеатр «Казахстан», открылись современный гастроном «Черемушки» и магазин одежды «Баян-Сулу»… По городу ездили не только автобусы и такси, но и троллейбусы.

Как это было

11 апреля 1973 года в печати был опубликован Указ Президиума Верховного Совета КазССР от 20 марта 1973 года, в котором говорилось об образовании в составе Казахской ССР двух областей – Джезказганской и Мангышлакской, а также 10 районов в четырех областных центрах, в том числе трех в городе Чимкенте: Дзержинского, Абайского и Энбекшинского.

Система управления в СССР была такова (мы сейчас касаемся только районов), что в каждом районе свой набор районных учреждений – райком партии, возглавляемый первым секретарем; райсовет с исполкомом, возглавляемый председателем; отделы МВД и КГБ со своими начальниками; райотделы образования, здравоохранения, финансов, СЭС со своими руководителями и т.д.

Райком партии представлял на подведомственной ему территории общегосударственные интересы, никакой своей политики на уровне райкома не было и не могло быть. Вспомните принцип демократического централизма в партийном управлении. Райком подчинялся горкому, тот – обкому партии, ЦК Компартии республики и далее ЦК КПСС. Он проводил политику партии в подведомственном ему районе.

В райкоме решения по тем или иным важным вопросам принимал не секретарь райкома, а бюро райкома, в которое входили руководители ряда предприятий и организаций, расположенных на территории этого района. Членами бюро райкома, в том числе, могли быть и Герои Соцтруда, заслуженные деятели, передовики, новаторы производства.

В каждом районе был свой актив – коммунисты и беспартийные, комсомольцы.

Реальной, повседневной жизнью района управлял райсовет и райисполком. Вопросы благоустройства района, его озеленения, местной промышленности, финансов, образования, здравоохранения и т.д. – все это было в компетенции райисполкома. Райисполком отвечал за снабжение магазинов района хлебом, молочными продуктами, фруктами и овощами и, как говорили тогда, товарами народного потребления.

Исполком был ответственен за своевременную подачу тепла в дома и учреждения в отопительный сезон, за подачу воды и газа, словом, отвечал за все вопросы ЖКХ. По сути, это аналог современных акиматов районов. Подчинялись они областному Совету и облисполкому, далее – Верховному Совету.

Отношения между райкомом партии и райисполкомом в целом были партнерскими. Конфликтовать между собой они не имели права. Разве что за ненадлежащее исполнение партийных планов, отставание в сдаче жилья, выпуске продукции, перебои в поставке продуктов в магазины представителей райисполкома могли вызвать в райком «на ковер» для вынесения выговора либо переназначения на другую должность.

Руководители крупных промпредприятий, а тогда их в Чимкенте были десятки, если не сотни, занимались экономикой, выпуском продукции. Они подчинялись главкам и управлениям своих отраслевых министерств и далее Совету министров, вплоть до Совмина СССР.

Напомню, экономика в стране была плановой. Но эти же руководители, будучи почти поголовно членами партии, были лично подотчетны и райкомам партии. Читай – были обязаны выполнять их поручения. Рисковать своим партбилетом никому не хотелось.

День 20 апреля

Утром 20 апреля 1973 года в трех районах города начались собрания – партийные конференции. Разумеется, с одной повесткой дня: «О задачах районной партийной конференции по усилению партийного руководства хозяйственным и культурным строительством в свете решений ХХIV съезда партии и декабрьского (1972 г.) Пленума ЦК КПСС».

Чтобы понять атмосферу того события, а создание трех районов в областном центре – это, согласитесь, действительно масштабное и историческое событие, я отправилась в государственный архив общественно-политической истории Туркестанской области, где провела целый день. И вот что удалось там раздобыть. В поисках фактов мне очень помогла сотрудница госархива Елена Трофимова, спасибо ей.

На всех папках с протоколами конференций того дня стоит гриф «Строго секретно». Спустя полвека этот гриф утратил свою актуальность. Современная молодежь не преминула бы сострить по этому поводу: «Перед прочтением сжечь!»

В работе партконференции только что созданного Абайского района принял участие Аманулла Рамазанов, первый секретарь Чимкентского обкома компартии; в Дзержинском – второй секретарь Чимкентского обкома компартии – Анатолий Попов; в Энбекшинском – первый секретарь Чимкентского горкома компартии Джомарт Тыныбаев. Все эти партийные секретари выступили перед активами районов с докладами. Факты, изложенные в них, очень интересны. Приведу некоторые из них. А вы, знакомясь с ними, сопоставляйте с днем сегодняшним. Ведь все познается в сравнении.

Интересные факты

Из доклада Амануллы Рамазанова о городе: «…В предвоенном 1940 году население города составляло 87 тысяч человек. Объем валовой продукции не превышал 101,6 миллиона рублей. Это в основном была продукция свинцового завода. Капитальное строительство велось в незначительных размерах. В городе насчитывалось 17 общеобразовательных школ, в которых обучались около 12 тысяч детей, 9 больниц и диспансеров на 515 коек, 28 детских садов и яслей.

Сейчас город Чимкент занимает площадь 8 тысяч гектаров, а число населения достигло 273,5 тысячи человек. В городе имеется 853 организации и учреждения. В их числе 63 промышленных предприятия, которые реализуют продукцию на 750 миллионов рублей. Дальнейшее развитие получили предприятия цветной металлургии, химической, машиностроительной, пищевой промышленности, среди них гигант химии – фосфорный завод.

Большое развитие получило строительство. Промышленным, жилищным и культурно-бытовым строительством занимаются 13 общестроительных и специализированных трестов. На 118 миллионов рублей ежегодно производится в городе строительно-монтажных работ.

Перевозкой грузов и пассажиров занимаются 31 автомобильное хозяйство, 12 железнодорожных предприятий, объединенный авиационный отряд.

Наш город имеет прямую авиалинию со столицей Родины Москвой, Алма-Атой, Свердловском, Карагандой и многими другими городами республики и страны.

Разительные перемены произошли в культурном облике города. У нас сейчас три института, 9 техникумов, 10

профтехучилищ, 45 общеобразовательных школ, 13 клубов и дворцов, 10 кинотеатров, драмтеатр, филармония, 68 ведомственных и массовых библиотек, стадионы, спортивные школы, разветвленная сеть детских садов и яслей, 32 больницы,

12 поликлиник, товарооборот торговли и общественного питания превышает 200 миллионов рублей в год.Жилой фонд составляет около 2 миллионов квадратных метров.

Выросла и окрепла партийная организация города. В ней сейчас более 13 тысяч коммунистов, состоящих на учете в 390 первичных партийных организациях.

Еще большие перспективы открываются перед Чимкентом в текущей девятой пятилетке. Партийный актив знает о них. Достаточно сказать, что объем реализуемой продукции возрастет на 53-60% и составит к 1975 году более 1 миллиарда рублей…

Новые задачи в развитии экономики требуют дальнейшего совершенствования руководства хозяйственным и культурным строительством.

СОЗДАНИЕ РАЙОНОВ БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ ЭТОМУ. ПАРТИЙНЫЕ И СОВЕТСКИЕ ОРГАНЫ ПРИБЛИЗЯТСЯ К ПРЕДПРИЯТИЯМ, УЧРЕЖДЕНИЯМ. УЛУЧШАТСЯ КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО ИМИ.

Вот ключевые слова, объясняющие целесообразность создания районов в городе. Разумеется, с позиции коммунистов.

Согласно докладу Амануллы Рамазанова, на начало 1973 года население Абайского района составляло 81,2 тысячи человек. Сравните с сегодняшней цифрой – 257 700 человек, то есть число жителей Абайского района за полвека выросло более чем в три раза! Конечно, и территория его тоже значительно увеличилась.

В прениях выступили

Собрания актива районов проводились по определенному сценарию, который, в частности, включал и прения участников, они выступали после основного докладчика.

Своими мнениями по докладам перед собравшимися поделились активисты районов – неравнодушные люди, которые высказали не только свое «одабрямс», ну а как без этого, но и конструктивные замечания, обязательства и предложения. И, поверьте мне, даже спустя 50 лет многие из них не потеряли своей актуальности.

К примеру, на партконференции Дзержинского райкома партии ректор Чимкентского педагогического института Мырзахан Сарсембаев от имени парторганизации и всего пединститута выразил большое удовлетворение самому факту образования в нашем областном центре трех городских районов. Ректор отметил, что одной из важных задач коллектива является повышение качества подготовки молодых специалистов в соответствии с требованиями научно-технической революции.

От имени транспортников Чимкента секретарь парткома пассажирского автотреста Федор Королевский поздравил горожан с образованием в областном центре трех городских районов. Федор Георгиевич, в частности, отметил:

«В этом году намечено дополнительно перевести шесть городских маршрутов на бригадный метод обслуживания пассажиров. Увеличить ежесуточный прием заказов по легковым такси на 10% за счет их радиофикации. Будет введен полуавтоматический индуктивный метод контроля и регулирования движения автобусов на городских маршрутах.

Предусматривается введение в Чимкенте талонного обслуживания пассажиров. В целях улучшения обслуживания населения автобусный парк города пополнится 42 новыми автобусами, в том числе 26 автобусами «ЛИАЗ» и «ИКАРУС» большой вместимости, 50 легковыми такси ГАЗ-24 «Волга».

Директор Чимкентского хлопчато-бумажного комбината (ХБК) Иосиф Мирер отметил: «Создание районов в городе Чимкенте – это одно из звеньев мероприятий, проводимых по улучшению системы управления. Образование районов в городе позволит сосредоточить внимание партийных и советских органов на решении коренных и принципиальных вопросов и осуществление единой политики партии».

Отметив ударную работу коллектива, Иосиф Яковлевич посетовал: «Удовлетворить возрастающий спрос покупателей комбинат не в состоянии без реконструкции красильно-отделочного производства». К его чести следует отметить, как Иосиф Яковлевич искусно перенаправил «стрелки»: «Мы полагаем, что городской комитет партии тщательно изучит положение с реконструкцией, целесообразность ее проведения и окажет комбинату помощь в ускорении этого необходимого мероприятия. Мы также надеемся, что горком будет содействовать в обеспечении комбината сырьем более высокого качества».

И далее он заметил, что в районе расположения ХБК и прилегающего к нему масложиркомбината и хлопкового завода нет магазина, отвечающего требованиям современной торговли.

«Особо большим недостатком является отсутствие кинотеатра и клуба, имеющийся в поселке комбината кинотеатр расположен в бывшей котельной и никак не служит местом приятного отдыха.

Молодым рабочим комбината негде проводить свой досуг, негде организовывать свою самодеятельность. Все это нередко является причиной правонарушений, вопрос строительства культурно-зрелищных предприятий давно назрел.

Мы думаем, что партийные органы города обратят на это серьезное внимание. Имеются большие претензии к строителям. Сданное общежитие неблагоустроенно (имеется расписка) и уже начинает разваливаться.

Город наш становится благоустроеннее и красивее, однако все портит содержание скота, который поедает все зеленые насаждения», – справедливо отметил директор ХБК.

В завершение своего выступления товарищ Мирер сказал: «Коллектив ХБК заверяет районную парторганизацию, что и впредь будет идти в передовом строю лучших предприятий своего района, высоко держать честь района, носящего имя славного ленинца – товарища Дзержинского».

Секретарь парткома авиапредприятия Александр Маслов отметил, что возросшие масштабы и новые задачи в развитии экономики нашего города требуют неустанного совершенствования руководства…

«Во вновь образованный Абайский район входит Чимкентское авиапредприятие, являющееся воздушными воротами города. За годы восьмой пятилетки неузнаваемо преобразился чимкентский аэропорт: были построены взлетно-посадочная полоса, перрон, служебное здание аэропорта, что позволило принимать современные газотурбинные комфортабельные самолеты и связать Чимкент со многими городами страны, расширилась сеть местных воздушных авиалиний, — рассказал А. Маслов. — За два года девятой пятилетки авиапредприятие получило дальнейшее развитие: в аэропорту был установлен комплекс радиотехнических средств, позволяющих принимать самолеты в сложных метеорологических условиях. Увеличился объем перевозок пассажиров и обработки сельхозплощадей, улучшилась регулярность движения самолетов».

Александр Григорьевич обратился к партийным органам города с просьбой наладить регулярное и даже круглосуточное движение автобусов из города в аэропорт, поскольку уже выполнялись и ночные рейсы. А также улучшить телефонную связь, поскольку существующая телефонная линия не обеспечивала нормальной работы аэропорта, а объем воздушных перевозок с каждым годом рос.

Выборы

В этот же день прошли пленумы райкомов, на которых избрали секретарей и членов бюро райкомов Казахстана.

В Абайском районе первым секретарем райкома партии был избран Черненко Виталий Сергеевич, в Дзержинском – Алипова Клара Тулендиевна, а в Энбекшинском – Свистельников Анатолий Михайлович.

По первым председателям райисполкомов: в Абайском районе — Бранько Валентина Алексеевна; в Дзержинском — Алтунин Николай Иванович; в Энбекшинском районе – Тультаев Жуслан.

Бюро каждого из райкомов наметило перечень первоочередных задач. Об этом свидетельствует отдельный документ. Например, вот такой: «Постановление первой партийной конференции Дзержинского района «О задачах районной партийной организации по усилению партийного руководства хозяйственным и культурным строительством в свете решений XXIV съезда партии и декабрьского (1972 года) Пленума ЦК КПСС». Постановляющая часть документа включает 10 пунктов – «улучшить», «усилить», «обязать» и т.д.

Но не только. В ней же напоминание о том, что «…партийная работа – это политическая работа с людьми. Именно с такой работы начинается и ею кончается каждое дело, которым занимается та или иная парторганизация.

B центре внимания районной партийной организации должна находиться постоянная забота о трудовом человеке, удовлетворении его нужд и запросов, создании условий для плодотворного труда и отдыха». Вот так, не меньше. А кто сейчас у нас ставит во главу угла заботу о трудовом человеке? Ответ, думаю, вы знаете сами…

К слову, на собраниях актива района всем его участникам напомнили о том, что завтра, 21 апреля, на всей территории города будет проводиться Всесоюзный Ленинский субботник. Партийным, профсоюзным, комсомольским организациям районов предписано обеспечить активное участие в нем всех коллективов и всех трудящихся.

Районы образованы, что дальше?

Весь 1973 год организации и учреждения созданных районов Чимкента, без преувеличения, отработали на небывалом подъеме. Под занавес уходящего года 25 декабря в районах прошли II районные партконференции, на которых коммунисты отчитывались за проделанную работу.

Меня поразили факты из выступления прокурора Энбекшинского района Бекбосына Кубеева.

Вот выдержки из него:

«Коммунисты и работники административных органов района под руководством партийных органов с помощью общественности проделали определенную работу по борьбе с преступностью и укреплению социалистической законности в районе… В результате этих и других мер за 11 месяцев 1973 года по сравнению с таким же периодом 1972 года в районе убийства и покушения на убийство снижены с 6 до 4 случаев, мошенничество – с 6 до 3, автоаварии со смертельным исходом – с 12 до 3 случаев, нанесение телесных повреждений – с 23 до 15 случаев и т.д. Раскрываемость преступлений с 86,4% возросла до 94,3%».

Боже мой, сравните эти цифры с современными показателями! Сегодня у нас только по мошенничеству появились десятки новых видов преступлений. По словам старшего прокурора прокуратуры города Арманжана Кыпшакбая, в 2022 году в Шымкенте 2 435 человек стали жертвами телефонных мошенников. По сравнению с предыдущим годом только этот вид преступлений вырос на 48%!

Досталось тогда от прокурора района руководителям предприятий. «Только за 9 месяцев текущего года по району в медвытрезвитель доставлено 1 442 человека. Разве это не свидетельство серьезных недостатков в воспитательной работе в коллективах?», – вопрошал Бекбосын Кубеевич.

И еще любопытный момент. Прокурор, откровенно отмечая серьезные недостатки в работе административных органов, одной из причин этого называет необеспеченность служебным помещением:

«…Если нарсуду и прокуратуре усилиями партийно-советских органов неделю тому назад выделено помещение, то РОВД до сих пор остается без служебного помещения. Это мешает нормальной и продуктивной работе сотрудников, затрудняет явки свидетелей, посетителей и т.д. В данное время нарсуд и прокуратура без телефонной связи…».

Да, зато сегодня эти органы занимают самые лучшие здания.

В тех же архивных материалах я обнаружила и текст выступления главного инженера объединения хлебопечения Калимы Кульбатчаевой, будущего заместителя акима города Шымкента:

«Задача коммунистов нашей партийной организации – как можно полнее использовать имеющиеся мощности нового хлебозавода №4. Новый завод оснащен пятью поточными механизированными линиями. Освоение мощности этого завода повысит технический уровень производства, качество производительности труда, намного облегчит труд рабочих…

Наряду с достигнутыми положительными результатами имеют место недостатки в работе нашей партийной организации, при устранении которых объединение может добиться лучших показателей».

Калима Давлетьяровна указывала на низкий уровень механизации погрузочно-разгрузочных работ. Многие операции технологического процесса выполняются вручную, не изжиты случаи мелкого хищения продукции и сырья на всех хлебозаводах и т.д.

Много говорила она о соцсоревновании, в котором участвуют их хлебопеки. Причем соревновались они не между собой, а с коллегами из Джамбульского объединения хлебопечения.

Послесловие

Тему эту мы не закрываем. Напротив, если кому есть что рассказать, милости просим. Это наша общая история. Так и хочется пропеть: «Это было недавно, это было давно!»

Фарида ШАРАФУТДИНОВА

Автор благодарит за идею написания материала Клару Алипову, первого секретаря Дзержинского райкома партии, почетного гражданина города Шымкента, почетного гражданина Южно-Казахстанской области.

А также сотрудницу государственного архива общественно-политической истории Туркестанской области Елену Трофимову.

Было три – стало пять!