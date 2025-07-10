Шымкент готовится к отопительному сезону

В Шымкенте продолжается подготовка многоквартирных домов к зиме. Особое внимание уделяется проверке и опрессовке систем отопления.

На сегодня только в Енбекшинском районе полностью подготовлены более 30 жилых объектов. В остальных работы продолжаются поэтапно.

Ермахан Сеитов живёт в 12 микрорайоне уже восемь лет. По его словам, подготовка к отопительному сезону — обязанность, которую жильцы берут на себя ежегодно. Меняются старые трубы, проверяются дымоходы, приводятся в порядок системы подачи тепла. Сеитов заключил договор со специалистом и уже проводит опрессовку системы в своём доме.

Ермахан Сеитов, житель города: «Сейчас у нас идут работы по опрессовке. Их выполняет Аскар ага — хороший специалист. Просим всех жильцов быть дома во время этих работ, чтобы зимой не было аварий. У нас стояки полностью заменены, готовимся заранее».

В акимате поясняют: опрессовка позволяет выявить слабые места в системе отопления ещё до начала холодов. В трубопроводы подаётся повышенное давление — так проверяется герметичность и надёжность соединений.

Работы идут по графику, жителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам.

Пернебек Айтжанов, начальник отдела акимата Енбекшинского района: «В Енбекшинском районе мы проводим разъяснительную работу с жителями. Через СМИ, через собрания просим всех участвовать в подготовке к зиме — прочищать трубы, закрывать окна решётками. Сейчас опрессовка проводится под давлением 6 атмосфер. Зимой будет около 5. Поэтому важно провести проверку заранее. Бывают повреждения, например, прорывы в грязевиках, крыловых узлах — мы устраняем их сразу. В нескольких домах уже устранили неполадки и провели повторную опрессовку».

В Енбекшинском районе 285 многоквартирных домов. 175 из них подключены к центральной системе отопления. Более 30 уже готовы к зиме. В остальных работы завершат до 1 августа.