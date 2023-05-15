Более 90 кг рыбы изъяли полицейские Туркестанской области

Очередной факт браконьерства раскрыли полицейские в ходе ОПМ «Нерест».

Подозрительный автомобиль ВАЗ попал в поле зрения полицейских на трассе Шардара – Келес. При проверке документов у мужчины поинтересовались содержанием багажника. Он был доверху набит незаконно выловленной рыбой и 400 метров рыболовных сетей. Вес улова составил 90 килограмм.

Как выяснилось, мужчина занимался незаконной добычей рыбы на Шардаринском водохранилище. Данный факт зарегистрировали по ст. 335 УК РК “Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений”. Проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства.