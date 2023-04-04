Незаконную ловлю рыбы пресекли полицейские в Туркестанской области

Полицейские Туркестанской области пресекли очередную незаконную ловлю рыбы во время оперативно-профилактического мероприятия.

Стражи порядка напоминают, что подобные ОПМ проводятся на регулярной основе, а потому нарушители в обязательном порядке будут привлечены к ответственности.

Инцидент произошел в Отырарском районе. В ходе рейдовых отработок стражи порядка остановили автомобиль марки «ВАЗ», который двигался без включенных фар. При проверке документов, полицейские обнаружили у браконьера лодку, рыболовные снасти и 10 штук незаконно выловленной рыбы.

Как выяснилось, местный житель занимался незаконной ловлей рыбы на водном канале с помощью электроудочки. Вещественные доказательства изъяты. Мужчину доставили в отдел полиции.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 335 УК РК “Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений”. Выясняются все обстоятельства.