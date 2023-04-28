Единство – наше богатство

Председатель этнокультурного объединения корейцев города Роза Пак поделилась мыслями после речи Главы государства на АНК.

«Справедливый Казахстан: единство, стабильность, развитие», — такова была повестка дня заседания. Я осталась под большим впечатлением от выступления Президента страны. Касым-Жомарт Токаев выразил основополагающую мысль: мы все разные, но мы все едины.

Наше единство – это наше богатство и достояние. Новый Казахстан можно построить только благодаря единству народа. Но для этого многим нашим людям надо поменять ментальность. Не ждать у моря погоды, а каждому на своем месте работать честно, с душой и вносить свой вклад в развитие страны.

В своем докладе Глава государства уделил большое внимание изучению государственного языка.

В Казахстане проживает более 130-ти наций и народностей и, конечно же, все они должны знать государственный язык. Но при этом, по словам Президента, не стоит форсировать этот процесс. В этом процессе уместен не революционный, а эволюционный путь.

Государственная политика направлена на сохранение языка, культуры и традиций каждого народа, проживающего в Казахстане.

Как педагог, я полностью разделяю мысль, высказанную Главой государства, о том, что сегодня нужно уделять большое внимание казахстанскому патриотизму, воспитывать детей в духе дружбы народов и взаимного уважения.

Исторически сложилось так, что Казахстан – многонациональная страна, и благодаря мудрой государственной политике обилие этносов стало не минусом, а в большим плюсом. И сегодня мы все, будучи единым народом под одним шаныраком, вместе строим справедливый Казахстан»,- Роза Пак, председатель этнокультурного объединения корейцев города Шымкента.