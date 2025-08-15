Единство – основа нерушимого государства и процветающего будущего

История ясно доказала нам одну истину: стабильность и процветание государства напрямую зависят от внутреннего согласия и единства народа.

Мировой опыт показывает, что общества, в которых расшатано единство, долго не существуют; внутренние конфликты и разногласия тормозят их развитие и даже приводят к гибели. И наоборот, сплоченные и объединенные общей целью страны достигают высот и занимают передовые позиции в цивилизованном мире.

Казахстан – это именно такое государство, где единство является главной ценностью. С момента обретения независимости руководство страны превратило общественное согласие и межэтнический мир в главную опору национальной безопасности и развития. Это не случайное решение, а принцип, выработанный на основе многовекового исторического опыта.

В XX веке казахский народ пережил множество испытаний. Голод, репрессии, Вторая мировая война, освоение целины, массовые переселения – всё это коренным образом изменило демографию страны и сформировало этнически многообразное общество. Но это многообразие стало не причиной раздоров, а, наоборот, основой для слияния культур и сотрудничества.

Принцип «Казахстан – наш общий дом» сегодня – это не просто лозунг, а настоящий образ жизни. Представители различных этносов в равной степени вносят свой вклад в развитие государства, работая плечом к плечу в науке, образовании, искусстве, бизнесе и государственном управлении. Народ с уважением относится к языкам и традициям друг друга, передавая из поколения в поколение принципы уважения к старшим и заботы о младших.

Единство – это не только моральная ценность, но и система, закрепленная конкретными механизмами. Общественное согласие, гражданское равенство, верховенство закона, общественный диалог – всё это укрепляет нашу стабильность. Такие институты, как Ассамблея народа Казахстана, стали эффективной площадкой для укрепления согласия и мира внутри страны.

В эпоху глобализации возрастает количество внешних влияний и внутренних вызовов. Ложные сведения в информационном пространстве, провокационные действия, экономические и геополитические изменения – всё это может испытать на прочность целостность любого государства. В такой период самая необходимая для нас сила – это единство.

Если мы не сойдем с этого пути, сохраним взаимное доверие, уважение и понимание, Казахстан останется нерушимым государством. Наше единство – наша главная защита, а наше согласие – залог уверенного взгляда в будущее.

