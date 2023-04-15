Градоначальник, загляните на кладбища!

В нормальных семьях принято весной, как только потеплеет, проведывать могилы своих ушедших родных.

Вычищать территорию, пропалывать травку, пересаживать цветы, подрезать кусты сирени или жасмина, красить оградку. Да мало ли дел там наберется. Как правило, такие визиты на кладбища оставляют тягостное впечатление. Понятное дело: город мертвых, погост не развлекательный центр. Но почему же люди, а точнее, начальники служб городского благоустройства так безразличны и так наплевательски относятся к содержанию кладбищ?

Как вы думаете, сколько в Шымкенте кладбищ? 5 или 25, а может 30? Оказывается 75, из них христианских 11, остальные — мусульманские. На их содержание из бюджета города выделяются миллионы тенге, собранные из наших с вами налогов и отчислений.

Вполне допускаю, что на отдельных кладбищах наведен относительный порядок. Но из года в год шымкентцы жалуются на мусор, скот, гуляющий среди могил, отсутствие воды для полива. Речь идет о кладбищах по улице Байдибек би (бывшая Карла Маркса) и о том, что расположено возле микрорайона «Казыгурт». На днях вновь в редакцию поступило обращение от жительницы города Татьяны Городецкой. Она и ее подруга Н. Басс просят руководителей Шымкента обратить внимание на содержание кладбищ.

«Из бюджета города на эти цели выделяются средства, но их использование подтверждают только акты выполненных работ. А работы эти фактически не исполняются уже два года.

Люди весной, убирая могилы и участки, выносят мусор на дороги карт. Но на Радоницу (так называется родительский день) на кладбищах лежат горы мусора, воды в цистернах нет и нет ее целое лето! Раньше каждую пятницу ее завозили, и граждане использовали ее по назначению, то есть поливали цветы, деревца, поддерживали зеленый пояс города. Знаем многих, кто возмущен подобным отношением к ныне покойным, но бывшим гражданам Шымкента.

Не будем говорить о высоком, но честно: СТЫДНО жить!».

Татьяна Ювенальевна рассказала мне о том, насколько важно для православного человека, да, впрочем, и для людей других конфессий, помнить о своих предках: «Скоро Пасха, после которой — Радоница. В церквях по традиции пройдут церковные поминовения (заупокойные службы, молитвы), люди посетят кладбища, совершат поминальную трапезу у могил родных и дома.

За поминальным столом обязательно вспомнят обо всех своих ушедших. У каждого из них были свое имя и фамилия. И каждый из них принадлежал к своему роду. Помните, ведь попадалось вам в литературе? В древние времена спрашивали: «Чьих будешь?» Из какой ты семьи, из какого рода?

Не углубляясь в этимологию слова «род», скажу лишь, что на энергетическом уровне род – это живой организм, цепочка поколений, объединенная кровными узами, где каждый является генетическим носителем рода.

Хранители рода – наши предки, мы, их дети и наши внуки, – продолжатели рода. В этом и заключается подлинная мощь человека. Род влияет на все сферы жизни: характер, таланты и способности, финансы, здоровье, взаимоотношения с людьми… На движение по линии жизни!

Если структура рода здорова, то и члены его живут в благоденствии, гармонии и процветании.

А если человек по беспечности или в силу других неведомых нам причин не помнит или не хочет знать о своем роде, то значит, он сознательно отказывается от своего рода, от предков, от родственников, живущих или умерших, а значит, отрекается и от силы своего рода!

Косвенно или напрямую, пренебрегая своими предками или родителями, люди собственноручно выбивают у себя из-под ног жизненную опору, перекрывают поток жизненной энергии, который должен идти от них к потомкам, к их детям, внукам и правнукам!

Это признак душевной нищеты, невежества по отношению к предкам и будущим поколениям семьи, к своему роду.

Кто мы без них? Без наших дедов и прадедов, которые прошли войну, голод, нищету и разруху, сохраняя домашний очаг, оберегая детей во имя нашего будущего.

Без них не было бы нас. Помните об этом всегда! Осознайте ответственность перед своими предками, которые стоят за спиной и поддерживают на жизненном пути. Несите достойно честь и фамилию своей семьи, своего рода!»

Я полностью разделяю эту мысль. Мы, которые приходим ухаживать за могилами своих родных, дорожим своими предками и требуем достойного отношения к этому нашему праву.

Нам, жителям, нет дела до судебных распрей между различными подрядчиками, кланами, оспаривающими свое поражение на тендерах по госзакупкам. Обеспечьте порядок на кладбищах, и будет с вас.

Пока человек жив, любая проблема решаема. Благоустройство кладбищ не самая сложная задача. Пора наконец уважить души усопших. В развитии города есть их немалая заслуга и вклад. Мы требуем лишь уважения к их памяти.

Фарида ШАРАФУТДИНОВА