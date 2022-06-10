Вандалы разгромили кладбище в Шымкенте

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Көркем Усибалиева
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Жители микрорайона Жанаталап приехали навестить могилы своих родственников и потеряли дар речи при виде вандализма.

По их словам, неизвестные вырвали кресты на могилках и пытались их продать на метталолом. А животные, которых пасут недалеко от кладбища, растоптали места захоронения и оставили навоз, передает OTYRAR.

Приехали на погост и ужаснулись! Неизвестные осквернили могилы христианского кладбища: сломали оградки, вырвали кресты. Родственникам усопших приходится самостоятельно восстанавливать.

«Сломали крест, вырвали оградку. Я уже чуть чуть восстановил как смог, калитку и навес поменяли. Крест вообще был сломал, на болты прикрутил»,- говорит житель микрорайона Жанаталап.

Самостоятельно приходится восстанавливать могилу дочери и Ольге Абросимовой. Неизвестные вырвали крест на могиле ее ребенка. Об этом пенсионерка узнала от своих знакомых. Женщина едва сдерживает слезы, настолько больно при виде оскверненной могилы.

Ольга Абросимова, жительница г.Шымкента: «Всё было нормально, всё было хорошо. А вот сейчас такая ситуация, какое варварство и бесчеловечность. Вырвали памятники и кресты. Они там лежат, их вырывают и скидывают туда. Может их на металл сдавать будут, может еще что-то не знаю. Без понятия вообще, такие люди не хорошие».

По словам жителей, акты вандализма на кладбище происходят не первый год. Помимо вырванных крестов, люди жалуются на отсутствие ограждения и выпас животных на кладбище.

Анжела Козлова, жительница г.Шымкента:

«У меня здесь похоронено очень много родственников со стороны мужа. Родной брат мужа, две сестры, мама, папа, бабушка моей свекрови. Вот именно семьями здесь хоронят. В основном по 10-15 человек здесь лежит. Наши именно могилы скот, кони повредили. Они заходят за ограду, трутся об кресты, гнут железо, ограду, перетаптывают могилу. Поэтому мы два-три раза в год приезжаем: набрасываем землю, выпрямляем металлические кресты и ограды».

Решение проблемы чиновники видят в ограждении кладбища. А вот найти тех, кто хозяйничает на кладбище удастся не сразу.

Еркебулан Насыр, главный специалист отдела развития качества общественной среды Абайского района:

«Мы не обещаем, что найдем вандалов, которые осквернили могилки сегодня-завтра, но думаем, что такое варварство прекратится в будущем. Также обещаем сделать ограждение для кладбища. Еще мы проведем разъяснительные работы с людьми, которые здесь пасут животных. К слову, на благоустройство 24-ёх кладбищ, которые есть в нашем районе в этом году было выделено 38 миллионов тенге».

Родственники усопших, чьи могилы были осквернены обратились в полицию.

Тимур Курмашев, участковый инспектор Абайского РУП:

«По данному факты жители микрорайона Жанаталап к нам обращались один раз, вчера написали заявление, сейчас мы проводим следственные мероприятия. По нашим предворительным данным, кресты украли местные пьющие жители».

Власти обещают обеспечить кладбище ограждением до конца этого года.

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