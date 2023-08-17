Могилы разрушены, а кости снаружи: Как кладбище оказалось в собственности детского лагеря

Жители села Кайнар Толебийского района 1,5 года пытаются узаконить территорию кладбища с трехсотлетней историей.

Они уверяют, что участок в три гектара по ошибке местных чиновников в 18 лет назад перешёл в собственность государственного детского лагеря. Чтобы навестить могилы и прочитать молитву люди вынуждены в ожидании одобрения директора лагеря простаивать по несколько часов и идти к месту в сопровождении сотрудников.

«Здесь ошибка в документах допустили в 2005 году при переоформлении лагеря. А допустили ее сотрудники земельного комитета Толебийского района. И дорога к беиту только одна. Через оздоровительный центр», — говорит Касымхан Омирзаков, житель с. Кайнар Толебийского района.

«Соседство лагеря с кладбищем приводит к тому, что здесь молодежь занимается непристойными делами. А здесь покоятся наши предки. Некоторые могилы разрушены, а кости людей лежат прямо снаружи. Вот как быть?», — говорит Бахытжан Омирзаков, житель с. Кайнар Толебийского района.

Сельчане пытались проложить другой путь к кладбищу. Но, это оказалось невозможно. С одной стороны — частные зоны отдыха, с другой – горы. Представители отдела земельных отношений говорят, что территория оздоровительного центра сейчас составляет 17 гектаров. В 2005 году допустили ошибку и из трех гектаров погоста 28 соток оказались во владении центра. Но, работа по возврату кладбищенской земли ведется.

«Мы сейчас ведем переписку с министерством образования и соответствующими инстанциями о возврате 28 соток земли. Сейчас проводится работы по выяснению причин и возврату. Планируем, что к концу года этот вопрос полностью решится», — говорит Даулет Исабекулы, главный специалист земельных отношений Толебийского района.

Директор оздоровительного центра уверяет, никто не препятствует проходу на кладбище. Есть только некоторые процедуры.