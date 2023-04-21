Клещи активизировались раньше обычного в Шымкенте

Клещи уже успели атаковать шымкентцев. К санврачам за медпомощью обратилось уже 82 человека, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

Специалисты говорят, в этом году клещи активизировались раньше времени. Всему виной- слишком теплая погода.

«Быстро стали просыпаться после зимы – уже произошли нападения на людей. Сейчас у них состояние удовлетворительное. Они находились под медицинским наблюдением в течение 14 дней», — говорит Балкумис Мусаева, руководитель отдела эпиднадзора за особо опасными инфекциями и туберкулезом.

Чтобы устранить проблему на корню, специалисты тут же взялись за противоклещевую обработку. Один из микрорайонов, который попал под обработку стал Жана Талап. Здесь обнаружен самый опасный вид клещей- переносчики Крымской геморрагической лихорадки.

Под дезинсекцию попадает каждый квадратный метр: частные секторы, сараи и прилегающие территории. Раствор парализует насекомых, а потом отнимает шанс выжить. Выбирали те места, которые известны количеством клещей. Обработают также парки, скверы, территории вдоль рек.

«В этом году мы используем порошок, который распыляем на открытой местности, а где деревья – там мы используем жидкость. Эти препараты каждый год меняем. Для человека они безопасны, убивают только клещей и насекомых», — говорит Айдана Саурибай, энтомолог дезинфекционного центра.

К счастью, лабораторно-подтвержденных случаев Конго-крымской геморрагической лихорадки не выявлено, однако Шымкент является одним из неблагополучных регионов по заболеваемости. В прошлом году зарегистрировано 7 случаев заражения. 2 из них привели к смертельному исходу.