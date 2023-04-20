Масштабный цветочный фестиваль пройдет в Шымкенте

Подведение итогов цветочного конкурса, Оpen Air с участием звезд казахстанской эстрады, ярмарка тюльпанов, мастер-классы. Жителей Шымкента 21 апреля приглашают на красочный фестиваль.

Стартовавший в октябре прошлого года конкурс «Мой цветочный двор» подходит к логическому завершению. К этому времени участники успели озеленить свои дворы, высадили цветочные клумбы, декоративные деревья, изменили свои площадки до неузнаваемости. Кстати главное условие конкурса, это чтобы как минимум на 25% территории цвели тюльпаны.

Победителей выберут 21 апреля в Центральном парке. Призы денежные: за 1 место-3 млн, 2 место-1 млн и 3 место-500 тыс. Кроме того организаторы решили в этот день создать настоящий праздник цветов. Поэтому на территории Центрального парка для всех жителей и гостей мегаполиса пройдет ярмарка прикладного искусства, выставка цветов, мастер-классы для детей.

А завершением фестиваля станет Open Air с участием звезд казахстанской эстрады. Хедлайнеры вечера: AUKA и автор и исполнитель популярной песни «Таптым ау сені» Казбек Курайыш. Сам фестиваль продлится с 12:00 до 20:00.

Главная цель фестиваля- развитие экологической культуры и популяризация бережного отношения к природе.