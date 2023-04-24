Мать, сын и невестка погибли в жуткой аварии в Туркестанской области

Смертельная авария в Туркестанской области унесла жизни сразу трех человек, передает OTYRAR.

На трассе Тортколь — Шаульдер — Туркестан — Кентау врезались Nexia и грузовик. Погибли водитель и два пассажира легковушки. Все они были родственниками. С многочисленными травмами в хирургическое отделение больницы Отырарского района, доставлена единственная выжившая — 35-летняя жена водителя Nexia. Ей еще предстоит узнать, что в крупной аварии погибли ее муж, свекровь и невестка.

Шохан Мамахов заместитель главного врача центральной больницы Отырарского района:

«Один пассажир выжил. Его доставили в нашу больницу на скорой помощи. Он получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, сломано запястье, поражена грудная клетка».

По данным правоохранителей, водитель грузовика ехал по главной дороге. Столкновение произошло, когда Nexia повернула с дополнительной дороги налево. Сейчас полицейские выясняют детали произошедшего.

Медет Борибеков и.о. начальника Отырарского РОП:

«Данный факт зарегистрирован по статье 345-ой «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Назначены экспертизы. Выясняются все обстоятельства. Мы призываем водителей и жителей области соблюдать правила дорожного движения и требования дорожных знаков, не превышать скорость и принять все меры безопасности, чтобы сохранить свои жизни и жизни пассажиров».