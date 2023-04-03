Мобильный интернет 5G запустили в Шымкенте

Интернет в 10 раз выше! Сайты будут загружаться быстрее, видео перестанет зависать, разговоры в Skype или FaceTime станут реалистичнее.

Большие перспективы развитие 5G принесет любителям видеоигр.

В Шымкенте запустили базовые станции сети пятого поколения. Пока их десять. Охватить высокоскоростным интернетом весь город операторы сотовой связи планируют до конца этого года.

Абоненты при наличии смартфона и сим-карты с поддержкой 5G могут подключиться к сети и пользоваться ею бесплатно, трафик пока не тарифицируется.

Галымжан Куанышов инженер оператора сотовой связи Kcell:

«Станции 5G установлены в русском драматическом театре, возле верхного рынка, в бизнес центре по проспекту Кунаева и так далее. Открыты станции точечно. Чтобы подключиться в пятому поколению мобильной связи, ваш телефон должен поддерживать 5G и вы должны быть клиентом оператора Kcell. Чтобы полностью подключить город к 5G планируем поставить 174 базовые станции до конца года. На все примерно было выделено 63 миллиарда тенге. Сейчас за использование 5G вы не будете переплачивать. Однако, в будущем скорость интернета будет быстрее и тариф вырастет».