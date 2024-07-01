В Сауранском районе переходят на новую экономическую модель

В целях реализации концепции Президента о «Слышащем государстве» аким области Дархан Сатыбалды проводит регулярные встречи в городах и районах региона.

В этот раз аким региона встретился с жителями Сауранского района. Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды посетил с рабочей поездкой Сауранский район. Глава региона встретился с жителями, рассказал о проделанной работе и планах. По его словам, глава государства Касым-Жомарт Токаев дал конкретные поручения по переходу на новую экономическую модель с привлечением инвестиций, открытием новых предприятий и созданием рабочих мест.

«Главная цель встреч с населением — решение проблем. Сегодня мы собрались специально для того, чтобы вместе обсудить важные вопросы. Глава государства дал конкретные поручения по переходу на новую экономическую модель. Нужно привлекать инвестиции, создавать новые предприятия и рабочие места. Необходимо широко использовать водосберегающие технологии для развития агропромышленного комплекса и экономного использования водных ресурсов.

В целях оказания поддержки молодым специалистам, направленным в сельскую местность по программе «С дипломом в село», в 2023 году 45 специалистам были выделены единовременные подъемные пособия в размере 15-ти миллионов тенге, а пятерым специалистам предоставлены бюджетные кредиты в размере 26 миллионов тенге на приобретение жилья.

В стране продолжается экологическая акция «Таза Қазақстан». Я призываю вас ежедневно поддерживать чистоту вокруг наших домов, на улицах и вносить вклад в озеленение. Если каждый внесет свой вклад в это дело, наш регион станет лучше. Вместе мы должны сформировать в обществе культуру экологии», — говорит Дархан Сатыбалды, аким Туркестанской области.

Аким Туркестанской области поручил главе Сауранского района проводить также такие экологические конкурсы, как «Таза ауыл», «Үздік көше». В рамках встречи с населением, аким Сауранского района Максат Тангатаров доложил о проделанной работе по социально-экономическому развитию района.

В целях развития сельской местности, в прошлом году на реализацию 16 проектов в пяти населенных пунктах Сауранского района в рамках проекта «Ауыл — ел бесігі» было выделено 3 миллиарда 200 миллионов тенге. В этом году на реализацию 12-ти проектов в пяти населенных пунктах предусмотрено 2 млрд 100 миллионов тенге.

«Объем валового регионального продукта с 2021 года вырос на 33% и в 2023 году составил 120 млрд-ов тенге. Количество субъектов малого и среднего бизнеса за последние три года выросло в два раза и в прошлом году достигло почти семи тысяч единиц. Для обеспечения школ высокоскоростным интернетом в 330 учебных заведениях начаты работы по установке спутникового интернет-устройства Starlink известного американского инженера-предпринимателя Илона Маска. Оно установлено в 329 школах. 13 из них — в Сауранском районе. До этого скорость интернета составляла менее 20 мегабит в секунду, сейчас она достигает 200-сот мегабит»,— Максат Тангатаров, аким Сауранского района Туркестанской области.

После встречи аким области лично принял жителей и выслушал поднятые ими вопросы. В приеме граждан в открытом формате приняли участие руководители правоохранительных органов и ответственных управлений. В прошлом году в район было привлечено 34 млрд 600 млн тенге инвестиций, в этом году объем инвестиций планируется довести до 42-ух млрд тенге.

По данным акима района, в 2024-ом — 25-ом годах в Сауранском районе предполагается реализация 102 инвестиционных проектов на 61 млрд 400 миллионов тенге. Из них в сфере обрабатывающей промышленности — это 23 проекта.

Планировалось запустить 12 мебельных цехов, на сегодняшний день работают уже девять. До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще три мебельных объекта.

Кроме того, в ближайшее время будут запущены предприятия по производству сухих строительных смесей, сборке и ремонту трансформаторов, переработке твердых бытовых отходов, производству дождевальных установок, переработке шкур, хлопка и хлопчатобумажной изделий, производству тепличного, промышленного холодильного оборудования и швейные цеха.

В социальной сфере за счет предпринимателей ведется строительство 15 объектов, в сфере сельского хозяйства реализуется 41 проект. В целях экономного использования водных ресурсов реализованы пять проектов по установке оборудования дождевального и капельного орошения на 1051-ом гектаре.

Планируется реализация трех проектов по пищевой продукции и трех — по переработке молока. В районе активно поддерживают животноводство. Планируется строительство откормочных и убойных площадок и птицеферм, открытие комбикормового цеха по заготовке рыбного хозяйства и кормов.

Также предполагается строительство промышленной теплицы на 4-ёх гектарах и фермерской теплицы на почти двух гектарах. В настоящее время из этого числа уже запущены 39 проектов, создано 650 рабочих мест.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана поручил правительству и государственным структурам воплотить в жизнь концепцию «Слышащего государства».

«Наша общая задача – воплотить в жизнь концепцию «Слышащего государства», которое оперативно и эффективно реагирует на все конструктивные запросы граждан. Только путем постоянного диалога власти и общества можно построить гармоничное государство, встроенное в контекст современной геополитики», — Касым-Жомарт Токаев президент РК .

Именно поэтому глава Туркестанской области проводит ряд встреч с населением во всех районах региона.