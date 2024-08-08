Высокоскоростной интернет стал доступен в отдаленных районах Шымкента

Обеспечить третий мегаполис стопроцентным оптоволоконным высокоскоростным интернетом. Такую задачу к следующему году поставили власти Шымкента перед специалистами.

На проблемы с интернетом жители микрорайона «Самал-2» жаловались давно. Решить наболевший вопрос вызвались специалисты и провели оптоволоконную линию, которая обеспечит высокую скорость, качественное соединение и стабильность передачи данных.

Меруерт Кенес, жительница г. Шымкента: «Раньше мы пользовались интернетом от «Казахтелекома». Сложности были со скоростью загрузки. Увидела у соседей оптоволоконный мобильный интернет. И мы стали пользоваться таким же. Третий месяц все хорошо, высокоскоростная связь, мы довольны».

Установка оптоволоконного интернета в микрорайонах Шымкента проводится бесплатно. Делают это по проекту «Доступный интернет». Его реализуют в рамках государственно-частного партнёрства. Цель которого – обеспечить всех жителей города быстрым и стабильным интернетом, независимо от их местоположения. Жители, в свою очередь, могут сами выбирать подходящий тариф.

Нуржан Алматов, представитель ответственной компании: «Оптоволоконный Интернет использует передовые технологии для достижения максимальной скорости, доступной сегодня. Он создан для предоставления услуг связи домашнего и личного пользования. Волоконно-оптический Интернет — это будущее широкополосного доступа и его преодоление среди конкурентов. Такой интернет не восприимчив к электромагнитным помехам и не подвержен влиянию электрических помех».

В городском управлении цифровизации отмечают, что в этом году 20 населенных пунктов будут подключены к оптоволоконной связи. А в 2025году Шымкент обещают полностью обеспечить высокоскоростным интернетом. Специалисты провели тщательный анализ качества интернета и мобильной связи на территории города. Это позволило выявить зоны с недостаточным покрытием.

Мухит Кемелов, руководитель управления цифровизации г. Шымкента: «Работа по обеспечению населения качественным интернетом началась в 2021 году. В планах следующего года обеспечить высокоскоростной связью 81 населенный пункт. В данное время ведётся работа по модернизации существующих базовых станций. Плюс идет установка 5G базовых станций на окраинах и в центре Шымкента».

Пять населенных пунктов в этом году получили доступ к волоконно-оптической связи. На очереди ещё 15 жилых массивов. В целом в Шымкенте жители более 50 отдалённых микрорайонов обеспечены качественным интернетом.