Высокоскоростной интернет появился в жилом массиве «Бозарык»

На территории дачного массива «Бозарык» появился качественный интернет. Сейчас инвестором полностью проведена оптическая линия на 74 улицах Центрального и внутреннего кварталов.

Сегодня около 5 тысяч абонентов Каратауского района подключены к качественному интернету. На выполнение этой работы выделено 800 млн тенге. Работы по подключению к сети интернет микрорайонов северной части Шымкента ведутся с лета прошлого года и завершатся в этом году.

«В настоящее время на даче Бозарык установлен полевой шкаф компании Huawei, рассчитанный на 4096 абонентов. Сейчас мы готовы подключить 2000 абонентов, для этих целей уже подведён кабель, пока же подключено около 500 абонентов. Работы продолжаются. Жители которые желают подключиться к интернету должны подать нам заявку, мы укажем свои номера. Затем операторы займутся подключением»,- рассказал руководитель филиала компании «SAS telecomу» Нурсабит Сапарбеков.

По словам специалистов, сейчас имеется возможность подключить к всемирной сети 2000 домов дачного массива. Этот интернет-провайдер предлагает потребителям 3 разных тарифа: с минимальной скоростью 100 мегабит в секунду по 6 тыс. тенге в месяц, 300 мегабит по 8 тысяч, и 500 мегабит в секунду с ежемесячной оплатой 10 тысяч тенге.

«В стране уже давно внедряется интернет. Теперь и у нас он появился, все больше в нашем микрорайоне становится подключенных домов. После подключения интернет-работает хорошо. К этому дому подключены два модема. И мы все очень рады. Призываем и других жителей Бозарыка, подключаться к интернету», — говорит житель дачного массива Бозарык Жексенбай Намазбеков.

В 2120-ти частных домах дачного массива, проживают около 8-ми с половиной тысячи человек. На сегодняшний день жители почти 300-от домов, подававшие заявки, подключены к сети интернет. Прием дополнительных заявлений от жителей продолжается.

«Следующую очередь — подключение поселка Бозарык. Эти работы планируем закончить до конца года. Туда уже подведена магистральная линия. Таким образом появится возможность до конца года подключить к интернету ещё более 2 тысяч абонентов. То есть мы проведём интернет-кабель до домов, а в дальнейшем, если человек захочет подключиться он подаст заявку. С нашей же стороны будет предоставлена техническая возможность для подключения»,- сказал руководитель управления цифровизации города Шымкента Мухит Кемелов.

Стоит отметить, что оптический интернет в городе используется с 2015 года.