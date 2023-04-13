«Муж бил и издевался»: откровения 18-летней жительницы Шымкента

Они прожили в браке всего год, 18-летняя Жансая называет его кошмаром. Супруг, по ее словам, наносил частые побои.

После очередного удара бутылкой в живот, она потеряла первенца. Но это не стало уроком для супруга. Побои, по заявлению Жансаи, продолжились.

Жансая (имя изменено), пострадавшая:

«В последний раз он меня жестоко избил и бросил на улице. Я сейчас беременна вторым ребенком, он бросил на улице меня беременную. А первенца я потеряла, когда он кинул в мой живот двухлитровую баклашку. В тот день мы начали ругаться, у нас в комнате лежали вещи разбросанные, он разозлился, начал орать на меня и бить сильно. Потом вытащил меня на улицу и начал заставлять собирать навоз. Потом сказал, что заставит меня съесть его. Потом он забрал меня на своей машине куда-то. Мы ругались на улице, потом он сел в машину, я держала за ручку машины и он поехал. Я не успела отпустить ручку и упала животом. Он уехал и улыбался, когда увидел как я падаю».

Жансая попала в реанимацию. Но даже после всех издевательств она ничего не сказала родным. Боялась, что не поймут, осудят.

Алуа (имя изменено), мать пострадавшей:

«Об избиениях я вообще не знала. Он не давал нам общаться. О том, что моя дочь так страдает в браке я узнала, когда 26-го марта дочь попала в больницу. Как узнала, сразу написали заявление. Я даже не знала, что дочь потеряла первенца из-за него. Я хочу, чтобы его наказали! Пусть его будут бить также сильно, как он бил мою дочь».

С обвинениями муж Жансаи не согласен. Говорит, за время брака и пальцем её не трогал. По его словам, они просто не сошлись характером и решили обоюдно разойтись.

Мансур, муж пострадавшей:

«Ничего такого не было. Она обратилась в полицию, но даже они не хотят заниматься этим делом. Если бы я ее реально избивал, полицейские бы меня задержали, когда она поступила в больницу. Она ушла по другой причине. Мы характерами не сошлись».

Истинную причину установят полицейские. Правоохранители говорят — проблема насилия в семьях стоит остро.

Бауыржан Коштаев, участковый инспектор УП Абайского района ДП г.Шымкента:

«Жительница микрорайона Самал-3 написала заявление 23-го марта этого года. В своем заявлении она указала, что муж ее постоянно избивает. Факт зарегистрирован в едином реестре управления полиции Абайского района. Назначена экспертиза. По результатам экспертизы примут решения».

После инцидента, по словам пострадавшей, никто даже извинения не принёс. Жансая боится, что насилие так и останется безнаказанным. Она требует справедливого расследования.