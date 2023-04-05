Мужчина попался с крупной партией наркотиков в Арыси

Полицейские Туркестанской области задержали рецидивиста, хранившего в собственном доме целый килограмм марихуаны.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемого, жителя г. Арыси, ранее судимого. Находка была крупная — 20 полиэтиленновых свертков с содержимым, похожим на наркотическое вещество растительного происхождения.

Экспертиза показала, что это была высушенная марихуана, в каждом свертке по 60-70 гр, общим весом 1 килограмм.

В настоящее время проводится досудебное расследование по ст. 296 ч. 4 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта». Подозреваемый арестован.