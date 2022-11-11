В какую сторону смотреть?

16 ноября отмечается Международный день толерантности (терпимости)

Очень необходимый день в наши дни, ибо терпения каждому из нас требуется все больше и больше… Это повод задуматься о своей терпимости или нетерпимости.

Вы вправе спросить: терпимости к чему? Да к чему угодно: к соседям, коллегам, близким тебе людям, к событиям, происходящим вокруг, в твоей стране, в соседних государствах, к теледебатам, транслируемым годами с утра до ночи. Да много еще к чему.

Как давно люди отмечают этот день? С 1995 года. Поясняю: 16 ноября 1945 года, спустя два месяца после окончания Второй мировой войны, в Лондоне состоялась учредительная конференция, утвердившая Устав Международной гуманитарной организации ЮНЕСКО, он вступил в силу 4 ноября 1946 года. Спустя 50 лет ЮНЕСКО объявило 16 ноября Международным днем толерантности (терпимости). Кстати, день этот считается праздником.

А вы знаете, что значит быть толерантным? Вот как это отмечено в преамбуле Устава ООН: «…проявлять терпимость и жить вместе, в мире друг с другом, как добрые соседи». Под терпимостью (толерантностью) в декларации принципов терпимости понимается «уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности». Декларация провозглашает «признание того, что люди по своей природе различаются по внешнему виду, положению, речи, поведению и ценностям и обладают правом жить в мире и сохранять свою индивидуальность».

Именно в эти дни в соцсетях активно кочует картинка с цитатой Михаила Жванецкого: «В итальянском кафе висит плакат, где очень просто написано: «Иисус Христос – еврей, твоя машина – немецкая, твой телевизор – японский, твои деньги – американские, демократия, при которой ты живешь, – греческая; кофе, который ты пьешь, – бразильский; берег, на который ты едешь в отпуск, – турецкий; цифры, которыми ты пишешь, – арабские; буквы твои – кириллица. Но почему твой сосед не может быть другой национальности?» Согласитесь, очень доходчиво изложена мысль про толерантность.

Эта тема как никакая другая привлекательна своей теоретической, благостной основой. Ну кто, скажите, возьмется подвергать сомнению, семь основных принципов толерантности:

1. Уважение человеческого достоинства всех без исключения людей.

2. Уважение различий.

3. Понимание индивидуальной неповторимости.

4. Взаимодополняемость как основная черта различий.

5. Взаимозависимость как основа совместных действий.

6. Культура мира.

7. Сохранение памяти.

Проблема в том, что на практике эти давно продекларированные принципы далеко не всегда применяются. Достаточно посмотреть с утра в интернете или по ТВ новостную ленту мира из горячих точек.

Нам, казахстанцам, дико смотреть на это. Еще больше начинаешь ценить то, к чему, казалось бы, мы привыкли с рождения. Имею в виду уклад жизни многонационального Казахстана, в силу исторических процессов ставшего родным домом для представителей различных национальностей и вероисповеданий. Сегодня каждый из нас позиционирует себя частью единого казахстанского народа, отличительные особенности которого – духовность, толерантность, межконфессиональное согласие, гостеприимство.

Мне не в первый раз приходится писать на эту тему. Не хочется повторяться. Лучше я поделюсь с вами из недавно прочитанного на эту тему тем, что меня саму поразило.

«Будьте мягки с юными, сострадательны с пожилыми, терпимы к слабым и заблуждающимся. Когда-то в своей жизни вы будете или были каждым из них», – это Будда.

«Человек всегда должен думать о самом важном для себя и для других, сбрасывая все пустые заботы. Надо быть открытым к людям, терпимым, искать в них прежде всего лучшее. Умение искать и находить лучшее, просто «хорошее», «заслоненную красоту» обогащает человека духовно. Заметить красоту в природе, поселке, городе, улице, не говоря уже о человеке, сквозь все заслоны мелочей – это значит расширить сферу жизни, сферу того жизненного простора, в которой живет человек», – это сказал Дмитрий Лихачев.

Вот еще поразительный случай, о котором в ФБ написал О. Баумейстер: «Еще одна жертва современной идеологии нашего времени. Учитель биологии средней школы Alcala de Henares под Мадридом Jesus Luis Barron Lopez осмелился сказать на лекции, что существует только два пола – мужской и женский. Его на полгода отстранили от преподавания и уменьшили зарплату на 600 евро. Причина: учитель позволил себе «гомофобские, расистские и патриархальные высказывания». «Это как если бы меня наказали за высказывание, что Земля круглая», – сказал учитель. Такие случаи стали уже определенным трендом в последнее время. Так утверждают себя новые ценности. Тоталитарно. Безжалостно. Агрессивно. И заметьте, разумеется, во имя гуманизма, толерантности и взаимоуважения».

И напоследок самое пронзительное. Писатель Даниил Гранин рассказывал, как ездил с делегацией писателей в Бухенвальд. Лагерь расположен очень близко к городу, и Гранин понял, что горожане прекрасно видели дымящиеся трубы крематориев. Он захотел пить, пока ему в киоске наливали воду, он спросил у продавщицы, как она себя чувствовала во время войны.

– Ах, что вы! – ответила она. – Мы же ничего не знали!

– Но ведь вы видели дымящиеся трубы!

– Нет, не видели. Мы смотрели в другую сторону. И Гранин с горечью пишет, что ведь для того чтобы смотреть в другую сторону, нужно знать, куда смотреть не следует…

Терпимы ли вы? Если нет, преодолевайте в себе это. Шаг за шагом. Не бывает абсолютно толерантных и абсолютно нетерпимых людей. Куда важнее стремление к мирному сосуществованию с современниками.

Фарида ШАРАФУТДИНОВА