Штормовое предупреждение объявлено в Шымкенте и 8 областях

Сильный ветер, пыльная буря и гроза. Понедельник начнется не с самых благоприятных погодных условий. Штормовое предупреждение объявлено в ряде областей.

В Шымкенте и Туркестане 3 апреля ожидаются грозы, сильный ветер. Его скорость достигнет с порывами до 15-20 м/с.

В горных районах Туркестанской области ожидаются сильные дожди утром и днем, возможны грозы. В ночное время ожидаются заморозки до 1 градуса. Скорость ветра будет восточная или северо-восточная, достигая 15-20 м/с, на большей части области и до 23-28 м/с в горных районах и на севере.

Также штормовое предупреждение в связи с сильными ветрами, туманом, пыльной бурей и заморозками объявлено в Жамбылской, Кызылординской, Алматинской, Жетысуской, Актюбинской, Мангистауской, Улытауской и Карагандинской областях.