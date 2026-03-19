Коррупционные схемы в госорганах Шымкента попали под контроль КНБ

С начала 2026 года служба по противодействию коррупции комитета национальной безопасности РК продолжает работу по выявлению и пресечению коррупции в сфере государственных услуг.

В ряде регионов, включая Шымкент, Астану, Акмолинскую и Павлодарскую области, зафиксированы факты получения незаконных вознаграждений и злоупотребления полномочиями при организации деятельности автошкол и оформлении водительских удостоверений.

Так, в Астане разоблачён бывший заместитель главы СпецЦОНа, который на системной основе за взятки оказывал содействие гражданам в сдаче экзаменов и получении водительских прав. Процессуально задокументировано более 60 фактов на сумму свыше 100 млн тенге.

Кроме того, пресечена незаконная деятельность руководителей филиалов СпецЦОНа в Кокшетау и НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» в Экибастузе, которые получали деньги за организацию сдачи экзаменов подставными лицами.

В филиалах корпорации в Астане, Шымкенте и Таразе выявлены факты незаконного обогащения должностных лиц, злоупотреблявших полномочиями при перерегистрации недвижимого имущества и снятии обременений.

«По указанным фактам проводятся досудебные расследования. Иная информация в соответствии со статьей 201 уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит», — сообщили в СПК КНБ.