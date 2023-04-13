Скандал вокруг сельхозземель разразился в Туркестанской области

В сельском округе Жаскешу Тюлькубасского района разгорелся скандал из-за земельного вопроса, передает OTYRAR.

Из за решения местных властей местные фермеры занимающиеся выращиванием овощей едва не остались без средств к существованию.

На полях, на окраине сельского округа Жаскешу Тюлькубасского района местные жители долгие годы выращивали огурцы, помидоры, лук и картофель. Но четыре года назад эти земли потребовались государству под строительство школы и жилья для очередников.

Согласно решению властей тридцать гектаров поливных территорий, выданные аграриям в аренду на 49 лет были изъяты. Взамен местный акимат пообещал дехканам участки под индивидуальное строительство. Правда слово, говорят местные жители, власти не сдержали и теперь сельчане чувствуют себя обманутыми.

«У нас теперь нет ни школы, ни земли. Все эти годы моя земля простаивала неспользованной. Школу даже не начинали строить. Я все эти годы смотрел, как моя земля пустует. У меня не оставалось выбора и в этом году я посеял клевер. Власти снова пообещали 15 соток земли. Но теперь нам это не нужно. Пусть вернут земли. Так как мы остались без заработка», — говорит житель села Жаскешу Азимхан Омиралиев.

«Изымать поливные земли и передавать их под строительство индивидуального жилья – это преступление в отношении села и его жителей. Поливных земель у нас мало, а не орошаемых много. Вот пусть ищут другие пустующие участки, а нам вернут наши наделы, чтобы мы могли кормить свои семьи», — рассказывает житель села Жаскешу Мырзабек Курымбай

Сельчане говорят, что власти до сих пор активно ведут работу по изъятию земли. К работам подключились даже общественники, которые порой пытаются уговорами и неприкрытым давлением получить согласие от других фермеров.

«Мне очень обидно. Пришел ко мне общественник и стал запугивать. Когда он мне сказал, что тут школу построят, я выступил против изъятия, земля ведь поливная, люди тут работают. Тогда он пригрозил, что в противном случае моего сына, который стоит в очереди на землю, добавят в черный список и он останется без участка», — рассказал житель села Жаскешу Мырзакул Бейсембаев.

С требованием вернуть землю сельчане обратились к районным властям. Люди заявили, что сомневаются в законности планов чиновников. Фермеры уверены что возводить социально значимые объекты на орошаемых полях, да еще рядом с высоковольтными линиями категорически запрещено. Но чиновники заявляют об обратном.

Споры на повышенных тонах продолжались несколько часов. Успокоить возмущенных сельчан удалось лишь заместителю акима района. Выслушав проблемы фермеров, Ербол Орманов пообещал, что решение по изъятым землям будет принято через насколько дней.

«18 апреля будет отчет районного акима в сельском округа Жаскешу. И тогда этот вопрос будет окончательно решён. Если все люди не согласятся, ранее принятые решения районного акимата утратят силу и изъятые земли вернут владельцам», – заявил заместитель акима Тюлькубасского района Ербол Орманов

Построить школу и распределить участки под ИЖС на изъятых территориях чиновники не могли из-за отсутствия финансирования для прокладки коммуникаций. Но в этом году вопрос с выделением средств уже решили.