Список 20 магистральных улиц в Шымкенте, которые отремонтируют в этом году

В текущем году в Шымкенте отремонтируют 20 магистральных улиц и самым первым объектом является развязка на Кунаева- Рыскулова.

Некоторые участки недавно сданной в эксплуатацию дороги просели, появились ямы. Их начали латать буквально на днях. Таких участков не много, и все же жители выражают недоумение, почему новая дорога так быстро приходит в негодность.

«Особенно на участке на пересечении Рыскулова и Кунаева, если едешь на скорости 60 км в час и машина низкая, можно запросто повредить себе переднюю часть авто. Там дорога просела прям. Хорошо, что начали ремонт», — говорит Сергей, житель Шымкента.

Транспортники говорят, сезон при укладке асфальта на Кунаева-Рыскулова оказался чрезмерно дождливым. И в проектно-сметной докумекнтации не учли климатические особенности. Тем не менее подрядчики, еще на протяжении 5 лет после сдачи в эксплуатацию будут нести ответственность за качество дорожного покрытия, и за свой счет проводить ремонтные работы.

Кроме развязки на Кунаева- Рыскулова акимат сообщает о среднем ремонте 20 магистральных улиц. Ремонтные работы будут проводиться поэтапно в течение текущего года. Вот список тех самых улиц:

1. проспект Д. Кунаева

2. автомобильная дорога №1

3. улица Казыбек би

4. Желтоксан-стрит

5. Улица Назарбекова

6. улица Аймаутова

7. улица Кушерова

8. улица Тыныбаева

9. улица Кабанбай батыра

10. улица Анарова

11. улица Жансугурова

12. проспект Абая

13. улица Исмайлова

14. улица Алпысбаева

15. улица Едильбаева мкр. Акжаик

16. ул. Пазикова мкр. Шапагат

17. улица Орынбаева

18. улица Шанина

19. улица Байтиленова

20. улица Уркимбаева

21. улица Орынбаев.