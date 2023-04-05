Тонкости ремонта: советы, которые облегчат вам работу

Приближения лета каждая семья ждет по-своему. Кто-то предвкушает заслуженный отдых, а кто-то – продолжение работы в виде ремонта.

Если вы относитесь ко второй группе, то именно для вас мы поговорили с мастерами, заглянули на полезные сайты, форумы и сделали полезную подборку. В ней реальные люди делятся своим опытом и предостерегают от ошибок всех, кто начинает ремонтные работы.

Четкий план? Обязательно!

Страшнее ремонта может быть только спонтанный ремонт. Даже если у вас есть правило ничего в жизни не загадывать и не планировать (чтобы не сглазить), здесь придется сделать исключение.

Обязательно нужно все просчитать и продумать, понять, какой результат хотите получить в итоге. Поэтому планировать ремонт стоит начинать задолго до самих работ.

Заранее поговорите со знакомыми и соседями, которые уже ремонтировали свое жилище: пусть поделятся опытом и расскажут, что бы они сделали по-другому. Посидите на специальных сайтах, где мастера и дизайнеры дают дельные советы.

Изучите видеоуроки, особенно это нужно, если вы собираетесь делать ремонт своими силами. Сегодня в сети полно роликов, где самым подробным образом показаны все стадии ремонтных работ. Было бы желание, и многие вещи вы сможете сделать сами, не нанимая рабочих, при этом сэкономите деньги.

Экстравагантность не всегда хорошо

Признайтесь, хотелось вам сотворить из своего скромного интерьера что-нибудь этакое? Превратить родную квартирку стандартной серии в подобие особняка из любимого сериала? И вы разочарованно вздыхали: где уж мне… Но не спешите сожалеть.

Экстравагантность хороша именно в кино и на картинках. А пространство, где вам предстоит проживать каждый свой день, лучше сделать максимально комфортным и удобным.

Например, под влиянием моды вы решили покрасить стены в ярко-красный, синий или зеленый цвет. В результате то, что поначалу казалось свежим и необычным, очень скоро начнет утомлять и раздражать.

В последнее время популярными стали кухни в темных и даже черных цветах. На картинке это действительно выглядит стильно и эффектно. Но подумайте, сколько вам придется тратить сил и времени, чтобы содержать такую кухню в идеальном порядке. Ведь на темных поверхностях прекрасно видны даже хлебные крошки и разводы от воды.

То же самое касается темных полов. Мыть и подметать их придется каждый день, а то и по нескольку раз. В нашем пыльном Шымкенте особенно.

Шероховатые и ребристые напольные плитки тоже в тренде. Но подумайте, скольких сил будет вам стоить отмыть до блеска каждый бугорок и извилинку. Так что подумайте, что для вас важнее – музейная эстетика или практичность.

Зоны особого внимания

В случае, когда ремонт предстоит не косметический, а капитальный, обязательно обдумайте несколько важных моментов, которые сильно облегчат жизнь в будущем.

Если вы живете не в особняке, а в городской многоэтажке, позаботьтесь о шумоизоляции. «Веселые» соседи за стеной – это большая проблема. Да, шумоизоляция может быть довольно дорогой, однако она оградит вас от засевших рядом любителей скандалов или вечеринок.

Одна из самых первостепенных вещей –

электрика. Первое, с чего нужно начинать планирование, – это схема размещения розеток и выключателей. Лучше иметь четкое представление, какая и где будет расположена мебель. Потом просто так переставить или добавить розетку будет непросто, придется перетягивать электрические провода, которые вмонтированы в стену.

Стандартная ситуация, когда после ремонта выясняется, что розеток не хватает и расположены они неудобно. Поэтому в данном случае принцип «чем больше, тем лучше» очень к месту.

Опытные мастера рекомендуют сделать отдельную розетку для каждого устройства с большим потреблением энергии, к примеру, для кондиционера. Не стоит располагать розетки слишком низко.

При ремонте всем хочется закрыть некрасивые трубы в ванной и на кухне. Но представьте ситуацию, когда возникнет какая-то поломка и понадобится перекрыть кран. Или прорвет трубу, которая окажется намертво вмонтированной в стену. Что вы будете делать, разносить полстены? Так не лучше ли сразу оставить возможность свободного доступа к кранам и трубам, прикрыв их легкими съемными конструкциями.

Стоит ли совмещать?

Жителям небольших квартир все время хочется расширить пространство. И часто делается это за счет совмещения комнат. Так, кухню объединяют с залом или гостиной, ванную комнату – с туалетом.

Этот способ оправдывает себя, кода человек в квартире живет один или, в крайнем случае, вдвоем. Но если семья большая, то при объединении ванной и туалета рано или поздно возникнут неудобства, которые могут привести даже к ссорам. Кто-то слишком долго принимает душ, а кто-то любит разгадывать кроссворды, сидя на унитазе. А как, в случае чего, быть остальным членам семьи?

Задумав объединить жилую комнату с кухней, учтите, что запахи, появляющиеся во время готовки, сильно въедаются в мебель и одежду. Вы хотите, чтобы от вашей одежды пахло жареной картошкой, когда вы утром заходите в офис? Вот то-то и оно!

Убирать межкомнатные двери и делать арки вместо дверных проемов красиво, но не всегда практично. Это также удобно лишь для холостяков.

Функциональная кухня

Как-то так повелось, что во многих домах кухня – самая любимая комната. Там мы готовим еду, собираемся всей семьей за столом, даже принимаем самых близких друзей для задушевной беседы. Кроме того, на кухне из расчета на квадратный метр сосредоточено больше всего техники и мебели.

При этом кухни в стандартных квартирах редко отличаются большим размером. Поэтому угловое расположение мебели в прямоугольной комнате поможет выиграть больше полезного пространства и сделает ее более комфортной.

Планируя расположение бытовой техники, не делайте это с точностью до миллиметра. Оставляйте зазоры и не придумывайте особенных конструкций специально для единственной модели стиральной или посудомоечной машины. Помните, даже самая надежная бытовая техника не вечна. И рано или поздно ее придется менять. А вдруг новая окажется на несколько сантиметров шире или выше старой?

Обдумывая дизайн кухонной планировки, обязательно учтите, куда будут открываться дверцы шкафчиков, холодильника и створки окон.

Частая ошибка ремонта на кухне – неправильно подобранная высота необходимых шкафов и полок. Лучше всего повесить их на уровне глаз, более низкое расположение лишит вас части полезного пространства, более высокое заставит использовать стремянки или табуретки.

Если вы не хотите каждый день отмывать фасады шкафчиков, то от слишком темных тонов и глянца лучше отказаться. Как показывают практика и опыт, все поверхности на кухне должны быть устойчивы к повреждениям и просты в уходе.

Плиту располагайте как можно ближе к вытяжке. Один из показателей неудачного ремонта – гофра, тянущаяся от варочной панели до противоположной стены. Кстати, саму гофру лучше упаковать в прочный корпус.

Недостаток света тоже большой минус для кухни. Приглушенные светильники, конечно, помогут создать подходящую атмосферу для романтического ужина, но готовить его в такой атмосфере очень некомфортно. Поэтому на кухне лучше предусмотреть и яркий основной свет, и мягкую подсветку.

Не ошибиться с ванной

Перечислим, какие самые частые ошибки совершаются при ремонте ванных комнат. Эту информацию стоит обязательно учитывать, чтобы потом не пришлось все ломать и строить заново.

Не нужно наглухо заделывать пространство под ванной. Свободного места в этой комнате и так немного, а под ванной можно хранить, например, стиральные порошки, санитайзеры и т.п. Кроме того, под самой «купелью» чаще всего расположены краны и трубы, доступ к которым может понадобиться в любое время.

Выбирая цвет плитки для ванной, остановитесь на теплых, мягких оттенках. Белая, синяя и серо-голубая плитка в ванной в сочетании с холодным светом создает ощущение операционной. Вряд ли вы будете чувствовать себя там уютно и расслабленно.

Одна из ошибок, которая становится очевидна уже после ремонта, – некачественная сантехника. Она быстро теряет свой вид и портит все впечатление от обновленного дома. Учтите это, когда будете решать, на чем сэкономить во время ремонта.

Если вы планируете установить душевую кабину, сразу определите, какие ее функции вам точно будут нужны. Стоит ли переплачивать за подсветку и музыку, которой вы не будете пользоваться? Куда важнее, чтобы кабина герметично закрывалась, и ее было удобно мыть. Учтите, что из-за повышенной влажности в ванной делать это придется довольно часто и тщательно.

Очень важно освещение. Идеальный вариант для ванной – это возможность регулирования яркости света и отдельная подсветка у зеркала. Если не получилось установить вариативный свет, то лучше сделать общее яркое освещение.

Ванная – та самая комната, где натяжной потолок это не только красиво и аккуратно, но и функционально. Это дополнительная страховка на случай потопа сверху. Единственное, что сами потолки должны быть качественными и влагостойкими.

Что касается пола, то будет идеально сделать его теплым. Это преимущество вы особенно оцените с приходом холодов, когда батареи в ванной бывает недостаточно, чтобы там было по-настоящему тепло и комфортно.

Все эти и другие тонкости ремонта стоит

предусмотреть заранее, правильно рассчитав свои силы, время и деньги. Чтобы все это не закончилось, когда до желанного финала еще далеко.

Яна Котт