В Шымкенте началась реновация ветхих домов

В Шымкенте началась реновация старых многоэтажек.

Пробным камнем программы стал жилой дом в Енбекшинском районе, построенный в 50-х годах прошлого века. Мать-одиночка Жанат Ахметова здесь проживает уже более 10 лет. Она рада обновлению своего жилья, фасад которого за десятилетия обветшал, а фундамент стал выцветать и разрушаться..

«Это очень хорошая инициатива. Все жители будут довольны, если начатое дело будет доведено до конца. Узнав про этот закон мы прочитали его узнали о нём побольше и убедились, что это очень хорошее начинание, которое поможет людям вновь обрести крышу над головой», -говорит жительница Шымкента Жанат Ахметова.

Пока в этом доме проживает 8 семей. Но постепенно жильцы начинают разъезжаться в поисках временного жилья. Подрядная организация на себя берёт оплату аренды квартиры, где во время строительных работ будут проживать жители дома, а так же транспортировку имущества.

«Контракт был подписан с Социальной Предпринимательской корпорацией и теперь мы приступаем к проекту реновации. Первый наш объект жилой дом в Енбекшинском районе Шымкента. Каждой семье на временную аренду квартиры мы выделяем по 100 тысяч тенге. Но выплачивать будем не ежемесячно, а выплатим всю сумму за один раз в период от начала работ до их завершения. Мы рассчитаем время строительства и сразу оплатим. Жильцы могут не волноваться», — рассказал генеральный директор ТОО «B Like» Бауыржан Кулжанов.

На месте старого дома будет построен новый на 36 квартир. Строительные работы планируется завершить в 3 квартале следующего года. Тогда же жители смогут вселиться в новое жильё. А дополнительные квадратные метры от имени инвестора, будут предоставлены новосёлам в качестве вознаграждения.