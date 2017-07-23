Как косметический ремонт в отдельно взятой комнате превратить в капитальный

«Мне с тобой?» – участливо спросил мастер Володя, видя, как я вглядываюсь в «китайскую грамоту» – список необходимого для ремонта детской, им же и составленный. И даже уже начал сползать со стремянки, одновременно стряхивая с себя пыль (никогда не понимала, как они это делают – не держатся и не смотрят вниз…)

«Ну уж нет! – я даже немного возмутилась, – чего я, не разберусь сама? Американка на 15, «папа»? Да что я? «Папу» от «мамы» отличить не могу? Стекольные гвоздики? Да я с рождения все сорок пять лет ими пользовалась!…» И так далее по списку «Все для ремонта». Я отправилась покупать самостоятельно.

За какую сумму можно отремонтировать детскую комнату площадью 12 квадратов? Если честно, то за размер средней заработной платы по Казахстану, озвученной статистами. На 1 января она составила 133777 тенге. Это если не «борзеть» и не превращать косметический ремонт в капитальный.

Хотя превратиться в капитальный ремонт может легким и точным движением одной мужской руки.

«Ломать – не строить!» – мой зять радостно взялся за кувалду и лом. Выломать дверной косяк (замена межкомнатной двери входила в косметический ремонт) удалось с одного удара – дверной проем упал вместе со стеной!

Отвалившаяся стена навеяла полузабытые разговоры с мамой – инженером-проектировщиком. И тут вспомнилось, что в четырехкомнатных квартирах 103 УС (улучшенной серии) ни о каких трех спальнях речь не шла – мамина версия, в которую я не очень-то и верила, подтвердилась. Самая маленькая спальня в наших квартирах не что иное, как столовая, даже больше – холл-гостиная. Поэтому и нет с прихожей стены – так, хлипкая перегородка. И сразу давняя обида: «Ну кто так строит!!!» по поводу запахов кухни именно в этой комнате, связанной с малюсенькой (ну кто так строит-2!!!) кухней стрелой коридора. Все правильно – готовь на кухне и неси туда…

Это я так – лирическое отступление на тему планировки, если кто когда решит купить такую же УС. (Квартира повышенного комфорта, если что).

Но поскольку материал должен быть не только веселым (а юмора в ремонте у каждого хватает), но и полезным, начну я все-таки со списка всего необходимого для ремонта.

Первым делом купите ворох мешков для мусора. Вместительные полиэтиленовые «шиваки» стоят по 20 тенге, их понадобится штук 20. Не скупитесь – мусора всегда оказывается больше, чем предполагалось. Стоит склянчить у соседа тачку, чтобы не оттягивать руки ниже колен. Плюс к первой покупке – метра три «маты» – ткани для мытья всего. И замочите эту ткань часика на два – новая, хоть убей, не впитывает воду.

Помните, да? Ремонт косметический. Чтобы не оставалось материалов, покупаем по три кило всякой штукатурки. Только такую, которую напишет вам в списке мастер – продавцы в строительных умеют уговаривать и втюхивать совершенно не то, что нужно. В общем, делаете вид придурковатый и лихой, и стойте на своем, как бы ни лилась похвала той или иной строительной смеси. Ни на минуту не забывайте – настырность продавца – верный признак залежалого товара.

Не бойтесь показаться «дундучкой», ремонт не ваш профиль, поэтому вы его и не делаете. Вы только выполняете указания мастера. И если (вот тут хочу вернуться к «папам»-«мамам»-и стекольным гвоздям) вам вдруг показалось, что по ту сторону прилавка вам дают не то, требуйте сравнения.

– Американку на 15, две, «папы»! Или два! – выпаливаю на одном дыхании.

– Пожалуйста! – вежливый продавец выкладывает передо мной сгоны для радиатора отопления.

– А вы уверены, что это «папа»? …А ну-ка, покажите-ка мне «маму» и объясните разницу! Не могу же я туда-сюда кататься, если подведу мастера!

Строительные торговцы, кстати, люди веселые и вот уже седовласый дядька азартно объясняет мне «анатомию», демонстрируя, что шевелится у «папы» и закреплено намертво у «мамы». Знаете, похоже…

– А теперь стекольных гвоздей мне подайте!

– Выбирайте! – продавец широким жестом оправляет мой взгляд на многоярусную этажерку с гвоздями.

– ???? Мне два-три см.

– Так два см или три см?

Вот незадача! Беру тех и других понемногу. Думаю, что обрушу их дождем на мастера за неточность. Это я к тому, что СОВЕТ ПЕРВЫЙ и главный – требуйте от своего ремонтника предельной точности. Он, так же, как и вы в своей профессии, – думает, что все знают то, что знает он.

Совет второй – размеры. Если в вашем списке написано, что линолеум 2,5 м на 4,4 м, значит так, а не иначе. «А давайте мы вам отрежем 2,5 на 4,5!» – не должно прокатить! Казалось бы – 10 сантиметров, а если посчитать, то переплатите вы почти тысячу тенге. И эту тысячу вы выбросите в мусорный пакет сразу, как только мастер обрежет ненужное.

Стоимость линолеума, к слову – от 1200 тенге за квадратный метр до бесконечности. Народ, присмотрелась, берет в основном по цене от 1900 до 2500 тенге за квадрат. В тренде все, что угодно, кроме серого в крапинку (больничный вариант) и коричневого под паркет – устарел.

К линолеуму нужны плинтусы и углы. Смело проходите мимо распродажных стендов – любой плинтус дешевле – 140 тенге за штуку – это то, что уже даже не выпускают. Мало того, что низкого качества, так еще и крепить неудобно.

Правые-левые углы, заглушки и стыки проверяйте – продавцам свойственно ошибаться. Не знаете как отличить? Представьте мысленно свою комнату и разложите «детали лего» по углам прямо на прилавке, заглушки по обеим сторонам воображаемой двери. Если «лего» сошелся – прямо вы увидите, значит, все в порядке.

У вас есть тараканы? Нет? В принципе, ни у кого, кого спрашиваешь, их нет. Только у меня есть)). И все же две упаковки мелков «Машенька» вам в помощь. Чтобы тараканов никогда не было. «Машеньку» нужно стереть в порошок! И этим порошком засыпать комнату по периметру – на стыках пола и стен прежде, чем туда ляжет линолеум.

С обоями проще. В обойных отделах, как у шахматистов «все ходы записаны» – на самых видных местах висят распечатки квадратуры каждой комнаты каждой серии шымкентских квартир с указанием количества рулонов всех модификаций. Не ошибетесь. Квадратура клея указана на пачке – хватает на четко прописанную площадь, лишнего мазка не сделаете, но и остатков не будет.

Секция радиатора отопления стоит от 1300 тенге до 1600. Те, что по 1300 – алюминиевые, давление централизованного отопления рвет «как Тузик грелку», так что экономить не стоит. Биометалл для тех, у кого не автономка – самое то. Они даже по весу надежнее. Имейте в виду, если вы берете сразу 10 секций, то есть, коробку, вам бонусом достается упаковка сгонов, кронштейнов и краник для спуска воздуха. Если секций меньше, эту упаковку придется купить – 600 отечественных денег.

О, чуть не забыла! Стоимость межкомнатной двери, примерно так 17 тысяч – это только начало дверной эпопеи. Ручка, бабочки-навесы, закрывашка с шариком и резинка по периметру обойдутся еще в 3500, прибавьте сюда туб монтажной пены за 1000 тенге и пять тысяч за установку. Это минимум, учитывайте…

И еще мелочь, которая очень мешала, пока я ее не осознала. Почти у всех строительно-ремонтных магазинов в нашем городе очень маленькая площадь под торговлю. Поэтому они растут вверх, в ширь некуда. И лесенки такие крутые, ничего себе! Так вот, нежнейшие платья в пол – выручалочка жаркого лета – здесь не просто неуместны, они опасны для жизни. За раз приходится обойти с десяток магазинов и хоть в одном, но наступишь себе на подол… Чревато.

В поход по строительным магазинам одеваться стоит как в поход – удобные мокасины, шорты и майка – ничего не должно отвлекать от приценивания и торга.

Да-да! Торговаться можно и нужно. Продавец будет корчить унылое лицо и все равно скинет тебе процентов десять, а потом еще и на кассе с общей суммы уберет чуток))) Я торговалась как старая цыганка, выглядев ей под стать – край подола цветастой легкой юбки для удобства был зацеплен, пардоньте, за бретельку бюстгальтера… И благополучно забыт там даже по пути домой) Хотя, если вы хотите шокировать торговцев, следуйте примеру))) Правда, за подол на шее цену не скидывают…

Хороший мастер сделает вам комнату в три дня, так что настраивайтесь примерно на вторник. Понедельник пропускайте, как психологически неуравновешенный день. Вторник-среду-четверг можно пожить в глубоком бардаке (все равно же сбегаете на работу). А субботу-воскресенье, никуда не торопясь, посвятите себя уборке. Приятного вам ремонта!

Елена Бояршинова

P.S. В конце ремонта поняла, что забыла про люстру… А не дешево. Запустила в социальных сетях грандиозную распродажу ненужных вещей по цене от 300 тенге до полутора тысяч. Деньги на люстру собрала за два дня. И для себя уяснила: если вещь стала не нужна вам, это совсем не значит, что она не нужна никому. Пока вещь способна служить, у нее всегда будет хозяин.