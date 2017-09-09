Модернизация ЖКХ: не так страшен ремонт, как его малюют

26 многоэтажек Шымкента обрели новый облик. Ремонт всех домов проводится в рамках Госпрограммы модернизации жилья. Разница лишь в том, что в 21 многоэтажке проводится ремонт капитальный, в пяти — текущий. При этом, и в том, и в другом случаях полностью обновляются инженерные коммуникации, крыши, фасады.

Текущие крыши, затопленные подвалы, обшарпанные подъезды и фасады – так еще вчера выглядели пять многоэтажек Шымкента. Причем, ремонтировать свой дом в рамках программы модернизации ЖКХ они не решались.

Вот и домком дома №125-а по ул. Алпысбаева говорит — ремонта в своем доме добивались три года.

«Жители понимали, что дом пришел в негодность. Но никто не хотел ничего делать. Около года ушло на то, чтобы договориться с соседями. Потом ждали документов на ремонт. Ну, а потом еще и финансирования. Спасибо всем, кто нам помог так хорошо отремонтировать дом», — говорит Жаксыгуль Даулбаева.

Их дом был отремонтирован в рамках программы модернизации жилья. Только все работы проводились на те средства, которые в фонд возвращали жители домов, отремонтированных ранее.

Программа модернизации ЖКХ стартовала в Казахстане в 2011 году. В рамках программы существует два механизма ремонта.

Первый – капитальный. когда все средства на ремонт дома поступают из республиканского бюджета. Жильцам остается лишь контролировать ход ремонта, а впоследствии исправно вносить ежемесячные платежи за ремонт.

По второму механизму дома также ремонтируются, только теперь этот ремонт называется текущим, а финансирование идет за счет возвратных средств. Иными словами – скорость ремонта зависит от того, как аккуратно жильцы уже отремонтированных домов вносят оплату. В противном случае так называемый текущий ремонт может стать вялотекущим.

В этом году пять домов попали под программу текущего ремонта. По словам специалистов, жители решали все – от того, какой ремонт им нужен, до стройматериалов, которые использовались.

Так, если одни захотели покрыть крышу профнастилом, другие отдали предпочтение черепице. Что касается возврата средств, то тут все зависит от общей суммы ремонта и количества квартир.

«Например, жители многоквартирных домов, оплачивают от 800 до 1100 тенге ежемесячно, в зависимости от площади квартиры. Ну а там, где квартир меньше, и оплата выше. Например, жителям 16-квартирного дома по улице Алпысбаева придется платить от 4000 тенге. Кроме того, предусмотрены льготы для граждан из числа социально уязвимых категорий», — пояснил Баядил Умбетов, зав сектором строительства ТОО «Тұрғын ұи Шымкент».

По словам специалистов, принять участие в программе модернизации жилья уже желают жители 60 многоэтажек Шымкента. Осталось дождаться финансирования. Обо всех особенностях программы жителям всегда расскажут в районных акиматах. Там же помогут со сбором и оформлением всех необходимых документов.