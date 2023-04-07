Топ уютных фильмов от которых хочется жить

Если у вас эмоциональное выгорание или за окном пасмурная погода, ну или вам просто хочется посмотреть не глупые фильмы, с красивой цветовой гаммой и хорошими актерами, то наша подборка для вас.

Оговорюсь, что подборка составлена не кинокритиком. Автор силен в музыке и в международной политике, в мире кино она пока чайник. Теперь можем приступать!

1.Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту (2009)

Госслужащая Джули Пауэлл поставила для себя цель — в течение года приготовить 524 блюд по рецептам, описанным в книге повара Джулии Чайлд, женщины, которая научила Америку готовить. Все свои победы и поражения на кулинарном фронте девушка описывала в блоге. К слову, история основана на реальных событиях.

Фильм очень позитивный и не оторван от реальности. Герои испытывают все, присущие людям, эмоции. А то, как супруги поддерживают увлечения друг-друга и проживают не самые лучшие моменты в браке и в жизни вместе, очень полезны и греют душу. Фильм пропитан атмосферой уютной маминой кухни и в некоторых моментах, вы почувствуете вкус и запах блюд. Тут уже нужно похлопать актерам за отличную игру. Героиня Мэрил Стрип много раз заставит вас, как минимум улыбнуться. Кстати сама Мэрил как всегда великолепна!

2.Yesterday (2019)

Фильм про не популярного музыканта Джека,который в один день просыпается и понимает, что все в мире кроме него забыли про существование легендарной группы The Beatles. Пользуясь случаем, он становится суперзвездой, исполняя бессмертные хиты битлов.

Фильм стоит посмотреть хотя бы ради хорошей музыки, легкой атмосферы. Я уверена, даже если вы не фанат музыки, а уж тем более ливерпульской четверки, вы все равно найдете моменты, которые вас зацепят.

3. Всегда говори «Да» (2008)

Да, некоторые из вас скажут «зачем здесь нужен этот фильм? Его же все уже посмотрели!» и я отвечу: нет, не все. Да, я тоже в шоке. А даже если вы смотрели этот фильм, пересмотреть его снова не будет лишним. Депрессивный и пессимистичный персонаж, которого сыграл всеми любимый Джим Керри, так похож на многих людей в нашем обществе, которым не хватает лишь открыться этому миру. Вместо того, чтобы прятаться за своими комплексами и страхами, отрицая, все новое и неизведанное.

4. Стажёр (2015)

Роберт Де Ниро и Энн Хэтэуэй. Два талантливых актера, которых обожает камера. Согласитесь, увидеть такой тандем на экране идея заманчивая, не так ли? Именно это решил сделать режиссер фильма «Стажёр», предложив, Де Ниро роль 70-летнего пенсионера-вдовца, который решил пройти стажировку в в офисе интернет-магазина модной одежды. Персонаж Хэтэуэй работает основателем этим предприятием.

Сотрудники фирмы- молодые люди, которые не знают как реагировать на стажера, который каждый день носит костюмы, портфель и в случае чего, всегда может галантно предложить носовой платок. Слоган фильма: «Опыт всегда в моде» и персонаж Де Ниро этому подтверждение. А на его взаимоотношения с молодой начальницей, которая сразу же невзлюбила пенсионера, невозможно не смотреть без умиления. Фильм пестрит жизненными мудростями, которые порой так необходимы в человеческих взаимоотношениях.

Вот такой подбор фильмов получился сегодня. Надеюсь, вам понравится. Желаю приятного просмотра!