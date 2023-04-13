Ученый из Шымкента занимается ресайклингом промышленных отходов

Переработкой промышленных отходов Бакыт Смаилов занимается три года, передает корреспондент OTYRAR.

Шымкентский ученый не только перерабатывает мусор, но и извлекает из отходов ценные элементы. Разработал он и безопасный биологический стимулятор плодородия почвы.

Бакыт Смаилов, руководитель НИЛ:

«Здесь гуматсодержащее удобрение в жидком виде — оно способствует повышению продуктивности растений, повышает плодородие почвы, способствует ее восстановлению. В результате работы запатентована как частная интеллектуальная собственность Министерства юстиции Республики Казахстан».

Бакыт Смаилов — обладатель престижных наград исследовательских конкурсов. Над проектом «жидкие удобрения» молодой ученый работал около двух лет. Сейчас он работает на усовершенствованием разработки.