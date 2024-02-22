Как увеличить урожайность зерна на 50% придумал шымкентский учёный

Учёный из Шымкента придумал, как увеличить урожайность зерна на 50%, передает OTYRAR со ссылкой на 24KZ.

Профессор Абдумалик Аширов создал установку, которая оказывает электромагнитное воздействие на семена сельскохозяйственных культур. За месяц до высевания в них усиливают биорезонансную активацию. Это ускоряет метаболизм клеток, происходит активный рост растения, развивается корневая система и улучшается фотосинтез.

По словам учёного, это абсолютно безопасно. Важно рассчитать благоприятный период для предпосевной обработки.

Данный проект получит грант от «Фонда науки» в размере 200 миллионов тенге. Установку уже опробовали в полевых условиях. Результаты аграриев порадовали. Казахстанской разработкой заинтересовались и в других странах.

«Мы доказали свою технологию, работая в 128 крестьянских хозяйствах. Но на этом не останавливаемся. Сейчас продолжаем в других областях Казахстана. В научной группе у нас 18 человек», — говорит Абдумалик Аширов, доктор технических наук, профессор.