Свой проект молодой технолог представил акиму города М. Айтенову.

Выпускник Южно-Казахстанского университета имени М. Ауэзова города Шымкент Азамат Конысбай разработал и изготовил озоновый генератор для обеззараживания воды, бытовых и производственных помещений, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

«Себестоимость озон генератора составляет 150 000 тенге. Это примерно в 25 раз дешевле, чем год использовать услуги санитарной дезинфекции. Преимущества данного генератора заключаются в дешевизне использования технологии. Легко ремонтируемое, доступное, удобное в использовании дезинфекционное оборудование, можно использовать многократно», — сказал Азамат Конысбай.

Технологической новизной является замена старых неэффективных способов обеззараживания и дезинфекции. Его также можно использовать в автоматическом режиме, дистанционно и без участия человека.

Данная технология востребована при обеззараживании, дезинфекции спецодежды медицинских работников и обработки мест массового скопления людей.

Сегодня Азамат Конысбай занят внедрением и оформлением патента на технологию.