В Абайском районе газифицируют 3 населенных пункта и построят 10 школ

Аким Абайского района Шымкента Бухарбай Парманов подвел итоги первого квартала года и рассказал представителям СМИ о проделанной работе.

Показатель охвата инфраструктурой в районе еще не достиг 100 процентов. Поэтому сейчас идет бурное строительство населенных пунктов. Кроме того, в рамках проекта «Комфортная школа» планируется построить 10 образовательных учреждений.

В этом году в Абайском районе Шымкента природным газом будут обеспечены три населенных пункта. Это микрорайон «Асар-2», с населением более трёх тысяч человек, жилой массив «Кайнар Булак», где проживает 8 тысяч горожан и микрорайон «Нуршуак». Здесь голубым топливом будут обеспечено 5 тыс. человек до конца этого года. В следующем году будут газифицированы оставшиеся 4 массива. Таким образом, охват достигнет 100 процентов.

«В Абайском районе не обеспечен водой один населенный пункт. Электрическим освещением охвачено 25 населенных пунктов. В двух населенных пунктах ведутся строительные работы. Природным газом обеспечено 20 населенных пунктов, это около 72 процентов. Пока не обеспечены газом 7 населенных пунктов», — говорит аким Абайского района г.Шымкента Бухарбай Парманов.

В этом году 23 проекта будут реализованы через программу «бюджет народного участия». Спортивные площадки будут построены в микрорайонах, которые наберут наибольшее число голосов жителей и соответственно победивших в конкурсе. Общая стоимость проекта 497, 5 млн тенге.

«На сегодняшний день проводится конкурс государственных закупок. После определения данного подрядного учреждения, будут проведены работы в соответствии с данным проектом. В общем, сейчас здесь строим спортивные площадки. В Абайском районе есть отдаленные микрорайоны и жилые дома. Для всех жителей района сейчас строятся спортивные площадки, создаются условия для занятий спортом молодежи», — рассказывает аким Абайского района г.Шымкента Бухарбай Парманов.

За два года в Абайском районе Шымкента в рамках национального проекта «Комфортная школа» будет построено 10 школ. Строительство 6 из них, по словам акима района, завершится в этом году. Оставшиеся будут сданы в следующем году.

«Планируется строительство школы на 2000 мест в микрорайоне Нуршуак со стороны микрорайона Достык и ещё одной школы на 2000 мест в том же Нуршуак со стороны населённого пункта Ынттымак. Будут построены школы на 1200 мест в микрорайонах Новый Турлан и Хатын Копр. Так же учебные заведения на 2 тысячи мест будут введены в строй в микрорайонах Бозарык и Достык», — говорит аким Абайского района г.Шымкента Бухарбай Парманов.

На сегодняшний день в районе насчитывается 27 населенных пунктов. Здесь проживает 257 тысяч человек. Подводя итоги первого квартала, аким района Бухабарбай Парманов отметил, что в дальнейшем стоит задача улучшить инфраструктуру и реализовать ещё несколько проектов.