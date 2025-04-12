Когда Общественный совет Шымкента заслужит доверие?

Новые лица, новые обещания и старые проблемы. Общественный совет вновь собрался за круглым столом. На повестке — избрание председателей комиссий, обсуждение планов и заявлений о готовности слышать народ.

На очередном заседании Общественного совета 23 участника. Главная интрига — выбор председателей постоянных комиссий.

Комиссию по бюджету и инвестициям возглавил Шалабек Исмаилбек, за сельское хозяйство и предпринимательство теперь отвечает Юрий Пан. Особое внимание к комиссии по борьбе с коррупцией. Её возглавил Азат Амиртаев — единогласно. А самой непростой, социальной комиссией, по итогам голосования двенадцати членов, будет руководить Абдез Рахманулы.

Рабочие планы составлены, но, как заверяют сами члены, будут гибкими. Если возникнут новые вызовы — направления скорректируют.

Бухарбай Парманов, председатель городского Общественного совета: «До конца 2025 года утвердим ключевые задачи. Будем работать по проблемам, которые озвучивает народ. План — это не закон, можем вносить изменения. Главное — результат».

Однако не обошлось и без самокритики. Члены совета признают, что доверие общества к ним пока не высокое. Заместитель акима Сарсен Куранбек призвал их к большей ответственности, особенно в публичных проявлениях.

Сарсен Куранбек, заместитель акима города: «Вы — не просто активисты. Вы — представители общества. Ваши слова, действия и даже посты в соцсетях — под прицелом. А потому, ни самоуправства, ни саморекламы. Работайте на доверие».

На заседании также заслушали отчёты управлений, обсудили взаимодействие и пообещали быть «золотым мостом» между народом и властью. Только вот верят ли в этот мост сами жители — вопрос остаётся открытым.