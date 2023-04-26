В каждом населенном пункте Шымкента появится своя поликлиника

Количество зарегистрированных в поликлинике не должно превышать 20 тысяч. А для этого важно, чтобы в каждом населенном пункте должна быть хоть одна поликлиника.

Об этом в ходе встречи с населением рассказал аким Шымкента Мурат Айтенов. По его словам, для повышения качества медицинской помощи необходимо снизить нагрузку на врачей.

Шымкентцы должны иметь возможность добраться до своей поликлиники за 20 минут. Аким города отметил, что сейчас одни из главных целей властей — снижение нагрузки на врачей и повышение качества медицинской помощи. Поэтому в Шымкенте планируется обеспечить каждый населенный пункт собственной поликлиникой.

«Наша цель сократить число пациентов на одну поликлинику с 64 тыс. до 21 тысячи человек. В каждой поликлинике должно быть не больше этого числа посетителей. Если в 2019 году у нас обслуживалось 38 тысяч человек в одной поликлинике, то к 2022 году мы сократили до 28 тысяч, а в 2025 году должны достичь цифры в 21 тысячу человек. Для этого мы должны построить поликлинику в каждом населенном пункте», — рассказал аким города Шымкента Мурат Айтенов.

Главный врач Шымкента Нурлыбек Асылбеков подтвердил, что в каждом населенном пункте ведется интенсивная работа по строительству поликлиник. Так, медицинское учреждение в поселке Кайнарбулак, где проживает более 60 тыс. человек, сейчас может обслуживать лишь 3 тысячи пациентов. Поэтому на территории этого населённого пункта планируется построить большое медицинское учреждение.

«Этот человек 18 апреля нам направил письмо. Недавно он купил 1 гектар земли. В этом году всё будет узаконено. В этом году мы подготовим проектно-сметную документацию, а в следующем году закончим строительство», — говорит руководитель управления здравоохранения города Шымкента Нурлыбек Асылбеков

На сегодня в городе функционирует 51 поликлиника – из них 14 государственных и 37 частных медицинских учреждений. Как считает аким города, нет никакой существенной разницы в том, какое учреждение будет предоставлять медицинские услуги населению. Поэтому в дальнейшем планируется увеличить количество медицинских учреждений, которые будут построены в рамках государственно-частного партнёрства.

«Многие жители избегают посещения частных поликлиник. Но этого не стоит делать. Все и государственные и частные мед.учреждения сейчас имеют равное финансирование. То есть все получили услуги по подушевому финансированию. Где принимать лечение разницы нет. Уровень обслуживания везде одинаковый», — сказал аким города Шымкента Мурат Айтенов.

Глава Шымкента отметил, что сейчас требования к качеству услуг ужесточаются. И нужно не только строить поликлиники, но и обратить внимание на качество оказываемой медицинской помощи. Поэтому новые учреждения должны быть полностью обеспечены современным медицинским оборудованием.