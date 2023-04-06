В некоторых частях Шымкента снова отключат свет

В четверг, 6 апреля, в некоторых частях южного мегаполиса отключат электроэнергию в связи с проведением технических работ ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит».

Об этом рассказали в пресс-службе акимата Шымкента. Электроэнергия будет отключена на протяжении дня: с 10 утра до 6 часов вечера. Жителей города просят отнестись с пониманием и приносят извинения за временные неудобства.

Итак, света до вечера не будет в следующих районах: