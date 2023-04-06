В некоторых частях Шымкента снова отключат свет

В четверг, 6 апреля, в некоторых частях южного мегаполиса отключат электроэнергию в связи с проведением технических работ ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит».
Об этом рассказали в пресс-службе акимата Шымкента. Электроэнергия будет отключена на протяжении дня: с 10 утра до 6 часов вечера. Жителей города просят отнестись с пониманием и приносят извинения за временные неудобства.
Итак, света до вечера не будет в следующих районах:
- Абайский район:
Технические работы будут проведены по ул. Самал-2 ш/а Хайруллина, Сулейменова, Тайманова, Серикбаева, Абсеитова (ВЛИ-0.38 кВ ГКТП-18), Гагарина, Ломоносова, Театральная, Водопьянова.
- В Аль-Фарабийском районе:
Временно отключат электричество на улице Шаймерденова, проводятся технические работы (РП-25 РУ-0.4 кВт).
- В микрорайоне Нурсат: коттеджи 41-73, дома 25-31.
- Енбекшинский район: Северо-Восток улицы Үш өзен и Тараз.
- Район Туран: отключат электричество в мкр. Асар на улицах новостройки.
- В микрорайоне Тассай: улицы Есалиева, Шоинбаева, Пернебека, Абдразакова.
- Микрорайон Северо-Запад: улицы Әлімтау, Тарақтас, Бектау, Талас, Төлендіұлы.