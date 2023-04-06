В некоторых частях Шымкента снова отключат свет

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Редактор Жулдыз Шукенова
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свет

В четверг, 6 апреля, в некоторых частях южного мегаполиса отключат электроэнергию в связи с проведением технических работ ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит».

Об этом рассказали в пресс-службе акимата Шымкента. Электроэнергия будет отключена на протяжении дня: с 10 утра до 6 часов вечера. Жителей города просят отнестись с пониманием и приносят извинения за временные неудобства.

Итак, света до вечера не будет в следующих районах:

  • Абайский район:
    Технические работы будут проведены по ул. Самал-2 ш/а Хайруллина, Сулейменова, Тайманова, Серикбаева, Абсеитова (ВЛИ-0.38 кВ ГКТП-18), Гагарина, Ломоносова, Театральная, Водопьянова.
  • В Аль-Фарабийском районе:
    Временно отключат электричество на улице Шаймерденова, проводятся технические работы (РП-25 РУ-0.4 кВт).
  • В микрорайоне Нурсат: коттеджи 41-73, дома 25-31.
  • Енбекшинский район: Северо-Восток улицы Үш өзен и Тараз.
  • Район Туран: отключат электричество в мкр. Асар на улицах новостройки.
  • В микрорайоне Тассай: улицы Есалиева, Шоинбаева, Пернебека, Абдразакова.
  • Микрорайон Северо-Запад: улицы Әлімтау, Тарақтас, Бектау, Талас, Төлендіұлы.

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