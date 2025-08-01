eGov и другие цифровые сервисы временно перестанут работать

С 2 до 6 утра 2 августа в Казахстане проведут плановые технические работы. Под отключение попадут eGov.kz а также госуслуги в приложениях банков.

— ТЕХНИЧЕСИКЕ РАБОТЫ БУДУТ ПРОВОДИТСЯ:

на портале eGov.kz и в приложении eGov Mobile, включая «Цифровые документы»;

на платформе e-Otinish, E-license и сайте открытого правительства;

на сервисах национального удостоверяющего центра;

на сервисе госуслуг в приложениях банков и других интегрированных системах,

— сообщили в АО «Национальные информационные технологии» .

Работы затрагивают доступность всей цифровой экосистемы проектов «Национальные информационные технологии». Cпециалисты выбрали ночное время специально, чтобы не мешать повседневным делам пользователей. Но если планируете поездку, оформление справки или предъявление цифрового удостоверения – лучше подготовиться заранее.

B HИT советуют сохранить нужные документы на устройство или взять бумажные копии.

— Технические работы запланированы на 2 августа период с 02:00 до 06:00. Временной промежуток выбран с учетом минимальной пользовательской активности, чтобы снизить возможные неудобства.