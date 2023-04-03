Электроэнергию отключили в нескольких частях Шымкента

-
Редактор Жулдыз Шукенова
-
11

Энергетики ТОО Оңтүстік Жарық Транзит проводят технические работы. В связи с этим 3 апреля с утра до 18:00 вечера без электроэнергии остались жители микрорайонов Казыгурт, Тельман, несколько домов на Нурсате, несколько улиц в Альфарабийском и Енбекшинском районах, передает OTYRAR.

Итак, временные неудобства наблюдаются на следующих локациях:

Аль-Фарабийский район: улицы Дулати, Туркестан, Байтурсынова, Казыбек би.

Микрорайон Нурсат: многоэтажные жилые дома №76,77,80,81,96.

В Енбекшинский район: многоэтажные жилые дома №5,4,8,14,15, Северо-Восток №117,119,120,160,164,621,623,258,260, Шаяхметова.

Микрорайон Тельман: улицы Айбека, Жансугурова, Алиева, Курылыс, Молдабаева, Ирисмат ата.

Микрорайон Казыгурт: улицы Баянаул, Уральск,Муканова, Жандарбекова,Мурпековой, Кааспана.

Энергетики просят отнестись с пониманием и просят извинения за временные неудобства. Электроэнергию обещают восстановить к 18:00 часам.

 

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА